對等要求？美國要求中國航司不許飛越俄國領空

中國大陸與各國陸續恢復國際航班，唯獨與美國的航班迄未恢復並增班。圖為4月下旬中國國際航空公司班機開通哈蕯克的航班。（新華社）

中國自今年1月對新冠病毒放寬「乙類乙管」後，中國與各國陸續恢復國際航班，但中美航班並未隨著邊境 解封而增班，進入5月，中國飛往美國仍為1周8個航班。原因是美國要求中國航空公司的班機應比較美國班機不經過較短航程的俄羅斯 上空，雙方迄未談攏。

新冠疫情 發生前，中美之間每周有上百個航班飛抵彼此各個城市，疫情發生後，航班急遽減少，每周僅剩8個航班，嚴重影響中美之間人員往來便利，票價也貴得離譜，但雙方始終未達成增班共識。

「金融時報」報導，知情人士透露，美國同意將中國赴美航班從每周8個班次增加到12班次，但前提是中國赴美航班不得飛越俄羅斯領空。

報導稱，俄烏衝突後，美國對俄制裁導致美國航司被禁止進入俄領空，不得不花費更多路程和燃油以繞開俄羅斯領空。

目前美國航司每周有12班飛往中國，中國航司有8班飛往美國。但美國航司從美國飛往上海的航班需經停韓國仁川，而中國航司可以通過俄羅斯領空直飛美國。

代表美國航空、聯合航空、達美航空等美國航司的行業遊說團體「美國航空」在國會山的一次演講中表示，外國航司可以獲得更短的飛行時間、更低的成本、更少的燃油消耗，這使美國航司處於競爭劣勢。其估計，美國航空公司因此每年損失的市場份額總計為20億美元。

美方稱中國、印度、阿聯酋等航司獲得了「不平等」優勢，要求這些國家航司不准從俄羅斯上空經過，這也導致中美航線完全恢復的談判陷入僵局。