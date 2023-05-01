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被告積欠私生女撫養費 杭特拜登次子出庭：每月都付2萬

記者顏伶如／即時報導
拜登總統次子杭特(中)1日在阿肯薩州為前妻提告不支持撫養費一案出庭。(路透)
拜登總統次子杭特(中)1日在阿肯薩州為前妻提告不支持撫養費一案出庭。(路透)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)被脫衣舞孃出身的前女友倫登‧羅勃茲(Lunden Roberts)告上法庭，指控積欠四歲私生女撫養費，1日在阿肯色州獨立郡(Independence County)法院出庭；杭特的辯護律師說，杭特絕不是「賴帳父親」(deadbeat dad)，每個月都有支付女兒撫養費給羅勃茲。

拜登總統次子杭特(中)1日在阿肯薩州為前妻提告不支持撫養費一案出庭。(路透)
拜登總統次子杭特(中)1日在阿肯薩州為前妻提告不支持撫養費一案出庭。(路透)

被告杭特的辯護律師羅威爾(Abbe Lowell)在法庭上說，現在已經到了讓全世界知道杭特‧拜登給了私生女娜薇‧瓊恩‧羅勃茲(Navy Joan Roberts)多少撫養費的時候。羅威爾在歷時兩小時的程序庭上說，杭特‧拜登每個月給羅勃茲2萬元，從孩子出生以來累計已付了75萬元。

但娜薇‧瓊恩‧羅勃茲出生以來，杭特從未探視或與女兒見面。

與拜登總統次子杭特‧拜登生下一女的倫登‧羅勃茲(左)，1日到阿肯色州法院，為了女...
與拜登總統次子杭特‧拜登生下一女的倫登‧羅勃茲(左)，1日到阿肯色州法院，為了女兒撫養費，和杭特‧拜登對簿公堂。(路透)

53歲的杭特在法庭上偶爾看向32歲的羅勃茲，但由雙親及姊姊陪同出庭的羅勃茲，目光並沒有回應；法官裁定杭特‧拜登與羅勃茲下個月提供口供證詞(depositions)，今年7月開審。

娜薇‧瓊恩‧羅勃茲出生於2018年8月，但身世一直保密，直到十個月大時，生母羅勃茲向故鄉阿肯色州所在地法院指控杭特‧拜登不付撫養費，私生女身分才曝光；2019年，DNA檢測證實杭特‧拜登就是娜薇‧瓊恩‧羅勃茲的生父。根據當時媒體報導，杭特‧拜登同意與羅勃茲以250萬元和解。

不過，杭特‧拜登後來以「收入發生重大改變」以致無力付款為由要求重新協商，羅勃茲拒絕接受，還加碼向法院訴請讓女兒歸宗，冠上拜登家族姓氏，改名為娜薇‧瓊恩‧拜登(Navy Joan Biden)。

羅勃茲也要求法院進一步了解杭特在烏克蘭、中國的生意往來，釐清實際收入狀況，以免他低報收入，躲避撫養費責任。

杭特‧拜登向法院辯稱，進行娜薇‧瓊恩‧羅勃茲親子鑑定的十個月期間，雖然住在洛杉磯月租1萬2000元的華廈、出入以保時捷代步，但當時其實並無固定工作與收入。對於法官要求出示財務紀錄，杭特‧拜登則尚未交出。

杭特‧拜登 阿肯色州 檢測

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