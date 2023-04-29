校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

一名7年級男童在校車司機昏倒後，趕緊抓住方向盤並踩下煞車，拯救了車上數十名學生。(截取自MSNBC影片)

一名7年級男童在校車司機昏倒後，趕緊抓住方向盤並踩下煞車，讓在底特律地區繁忙道路上行駛的校車安全停下，拯救了車上數十名學生。

事情發生在26日，司機昏倒後，7年級學生李維茲（Dillon Reeves）對著校車上數十名同學喊著：「誰趕快打911，現在就打！」

他抓住方向盤，趕在校車轉向撞上一輛迎面而來的公車之前，於千鈞一髮之際把校車停下，因此被譽為英雄。

（影音來源：MSNBC YouTube）

華倫 聯合學區 （Warren Consolidated Schools）的負責人利弗諾斯（Robert Livernois）說：「從我投身教育 界35多年的經驗來看，這是十分勇敢且成熟的行為。」

整起事件被駕駛位置上方的監視器鏡頭拍下。

英國廣播公司（BBC）報導，影片顯示，女校車司機當時用無線電和辦公室對話，稱自己感覺不舒服，必須把校車靠邊停，車子開始減速。但在把校車完全停妥之前，她突然失去意識，校車也開始轉向。

幾秒鐘後，察覺到異常的李維茲突然採取行動，他衝到駕駛座踩下煞車，抓住方向盤，並在一片尖叫聲中，鎮靜指示同學打電話叫救護車。

利弗諾斯說，「我不知道還有什麼比這個更完美的結局了」，並稱大人隨後趕來，幫忙孩子們從後門下車。

利弗諾斯說，當時車上有66名學生，李維茲坐在第5排，他意識到不對後立刻衝上前。「當車上有人能像李維茲這樣幫忙處理事情，這對我們來說，真的是再美好不過的一天了。」

李維茲27日婉拒向記者發言，但他的父母十分為自己的孩子感到驕傲。

李維茲的父親說：「我們這裡有個小英雄。他從4歲開始就坐在我的腿上，跟我在鄉間的道路上開車，或把車停上車道。他是個好駕駛。」