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歐巴馬參演Netflix紀錄片 訪問各行各業美國人

中央社華盛頓27日綜合外電報導
前總統歐巴馬下個月將藉由Netflix的紀錄片系列節目重新回到公眾視野。美聯社
前總統歐巴馬下個月將藉由Netflix的紀錄片系列節目重新回到公眾視野。美聯社

前總統歐巴馬下個月將藉由Netflix的紀錄片系列節目重新回到公眾視野。節目預告片今天釋出，歐巴馬在片中探討工作在美國人生活中所扮演的角色。

影片來源：youtube/Netflix

歐巴馬在推特發文說：「我很興奮能和你們分享『工作』（Working，暫譯）的預告片。」

他補充道：「在這個系列節目中，我與包括服務業、科技業、家庭照護等各行各業的美國勞工交談，瞭解他們的工作和對未來的期望。」

在名為「工作：我們整天都在做的事」（Working: What We Do All Day，暫譯）的系列節目中，歐巴馬談到一些熱門的議題，例如某些工作的吸引力、人工智慧發展帶來的影響，甚至是尋找工作的意義等。

歐巴馬參與這個系列節目，是受到美國極具影響力的左派人士特克爾（Studs Terkel）的著作「工作」（Working）所啟發。

影音串流巨擘Netflix在網站上表示，2017年卸任美國總統的歐巴馬，用他著名的聲音為這個系列節目作旁白。節目將「開拓方法探索工作的意義，並透過經歷和挑戰與之連結。」

節目由影視製作公司「康考迪亞工作室」（Concordia Studio）及歐巴馬夫婦在2018年成立的Higher Ground Productions共同製作。

Higher Ground製作的紀錄片「美國工廠」（American Factory）同樣也是關注美國工作文化，曾於2019年贏得奧斯卡金像獎最佳紀錄片。

「工作：我們整天都在做的事」將於5月17日在Netflix播出。

歐巴馬 Netflix 奧斯卡

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