歐巴馬參演Netflix紀錄片 訪問各行各業美國人

前總統歐巴馬 下個月將藉由Netflix 的紀錄片系列節目重新回到公眾視野。節目預告片今天釋出,歐巴馬在片中探討工作在美國人生活中所扮演的角色。

歐巴馬在推特發文說:「我很興奮能和你們分享『工作』(Working,暫譯)的預告片。」

他補充道:「在這個系列節目中,我與包括服務業、科技業、家庭照護等各行各業的美國勞工交談,瞭解他們的工作和對未來的期望。」

在名為「工作:我們整天都在做的事」(Working: What We Do All Day,暫譯)的系列節目中,歐巴馬談到一些熱門的議題,例如某些工作的吸引力、人工智慧發展帶來的影響,甚至是尋找工作的意義等。

歐巴馬參與這個系列節目,是受到美國極具影響力的左派人士特克爾(Studs Terkel)的著作「工作」(Working)所啟發。

影音串流巨擘Netflix在網站上表示,2017年卸任美國總統的歐巴馬,用他著名的聲音為這個系列節目作旁白。節目將「開拓方法探索工作的意義,並透過經歷和挑戰與之連結。」

節目由影視製作公司「康考迪亞工作室」(Concordia Studio)及歐巴馬夫婦在2018年成立的Higher Ground Productions共同製作。

Higher Ground製作的紀錄片「美國工廠」(American Factory)同樣也是關注美國工作文化,曾於2019年贏得奧斯卡 金像獎最佳紀錄片。

「工作:我們整天都在做的事」將於5月17日在Netflix播出。