美多州要求重啟臉書反壟斷訴訟 遭上訴法院駁回
美國多州去年向美國一聯邦上訴法院提出要求恢復對臉書（Facebook）的反壟斷訴訟，今天遭到法院駁回。
路透報導，以紐約州為首的數十州去年要求美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）重啟對臉書的訴訟。這起訴訟先前遭到聯邦地區法官波斯柏格（James Boasberg）駁回，理由是各州等了太久才提出。
美國聯邦貿易委員會（FTC）和各州在2020年向法院要求下令臉書出售Instagram與WhatsApp。其中Instagram是臉書在2012年以10億美元（約新台幣308億元）購入，WhatsApp則是在2014年以190億美元（約新台幣5852億元）買下。聯邦貿易委員會的案件仍持續進行中。
哥倫比亞特區上訴法院由3名法官組成的合議庭今天維持波斯柏格的判決，同意「各州過於延遲提起訴訟」。
上訴法院法官藍道夫（A. Raymond Randolph）在判決書中指出，「臉書這2起重大收購案各州都會聽到消息，2案都受到廣泛報導」，且聯邦貿易委員會也對這2起交易都展開調查。
臉書母公司Meta則表示，相關案件對於社群媒體的競爭程度「有根本上的錯誤描述」，他們也將繼續捍衛訴訟。
Meta的一名發言人透過電子信件聲明表示：「展望未來，Meta將積極自我捍衛，以對抗聯邦貿易委員會對反壟斷法的曲解，以及對美國成功案例的攻擊。」
紐約州檢察長辦公室沒有立即回應置評請求。
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