美多州要求重啟臉書反壟斷訴訟 遭上訴法院駁回

Meta執行長馬克祖克伯。(美聯社)

美國多州去年向美國一聯邦上訴法院提出要求恢復對臉書 (Facebook)的反壟斷訴訟,今天遭到法院駁回。

路透報導,以紐約州 為首的數十州去年要求美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)重啟對臉書的訴訟。這起訴訟先前遭到聯邦地區法官波斯柏格(James Boasberg)駁回,理由是各州等了太久才提出。

美國聯邦貿易委員會(FTC)和各州在2020年向法院要求下令臉書出售Instagram與WhatsApp。其中Instagram是臉書在2012年以10億美元(約新台幣308億元)購入,WhatsApp則是在2014年以190億美元(約新台幣5852億元)買下。聯邦貿易委員會的案件仍持續進行中。

哥倫比亞特區上訴法院由3名法官組成的合議庭今天維持波斯柏格的判決,同意「各州過於延遲提起訴訟」。

上訴法院法官藍道夫(A. Raymond Randolph)在判決書中指出,「臉書這2起重大收購案各州都會聽到消息,2案都受到廣泛報導」,且聯邦貿易委員會也對這2起交易都展開調查。

臉書母公司Meta則表示,相關案件對於社群媒體 的競爭程度「有根本上的錯誤描述」,他們也將繼續捍衛訴訟。

Meta的一名發言人透過電子信件聲明表示:「展望未來,Meta將積極自我捍衛,以對抗聯邦貿易委員會對反壟斷法的曲解,以及對美國成功案例的攻擊。」

紐約州檢察長辦公室沒有立即回應置評請求。