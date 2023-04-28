美多州要求重啟臉書反壟斷訴訟 遭上訴法院駁回

Meta執行長馬克祖克伯。(美聯社)

美國多州去年向美國一聯邦上訴法院提出要求恢復對臉書 （Facebook）的反壟斷訴訟，今天遭到法院駁回。

路透報導，以紐約州 為首的數十州去年要求美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）重啟對臉書的訴訟。這起訴訟先前遭到聯邦地區法官波斯柏格（James Boasberg）駁回，理由是各州等了太久才提出。

美國聯邦貿易委員會（FTC）和各州在2020年向法院要求下令臉書出售Instagram與WhatsApp。其中Instagram是臉書在2012年以10億美元（約新台幣308億元）購入，WhatsApp則是在2014年以190億美元（約新台幣5852億元）買下。聯邦貿易委員會的案件仍持續進行中。

哥倫比亞特區上訴法院由3名法官組成的合議庭今天維持波斯柏格的判決，同意「各州過於延遲提起訴訟」。

上訴法院法官藍道夫（A. Raymond Randolph）在判決書中指出，「臉書這2起重大收購案各州都會聽到消息，2案都受到廣泛報導」，且聯邦貿易委員會也對這2起交易都展開調查。

臉書母公司Meta則表示，相關案件對於社群媒體 的競爭程度「有根本上的錯誤描述」，他們也將繼續捍衛訴訟。

Meta的一名發言人透過電子信件聲明表示：「展望未來，Meta將積極自我捍衛，以對抗聯邦貿易委員會對反壟斷法的曲解，以及對美國成功案例的攻擊。」

紐約州檢察長辦公室沒有立即回應置評請求。