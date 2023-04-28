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前市長轉行做電視 打造出最惡名昭彰節目 只為釣美女

記者蘇詠智／即時報導
斯普林格在節目上常不惜逼來賓當場翻臉、打架，只為炒高收視話題。（美聯社資料照片）
斯普林格在節目上常不惜逼來賓當場翻臉、打架，只為炒高收視話題。（美聯社資料照片）

本月27日在芝加哥寓所因胰臟癌去世、享壽79歲的資深主持人斯普林格(Jerry Springer)，一手打造出最惡名昭彰的晨間談話節目「傑瑞開炮」，從原先討論社會與政治議題，到後來專門主打鹹濕、爭議的話題，像是婚外情、未婚生子、同性戀... 等等都公開在節目裡談，當事人到現場辯論，加上傑瑞一旁言詞犀利的「逼供」，來賓的怒火被挑起到大打出手、觀眾席裡大聲暄囂的火爆場面時常可見，如此重口味卻讓節目的收視高到一度超越媒體女王歐普拉的節目，世界各地紛紛效法，台灣就曾在周末夜間時段打上「輔導級」的字樣播出，後來也出現過走本土路線的「 JACKY SHOW」等仿作。

斯普林格因為被各方砲轟但觀眾又每集必看的「傑瑞開炮」，成了最爭議的電視人，其實他在進入電視圈之前，曾經當過一任辛辛那提市長，口才一流，也難怪在「傑瑞開炮」上往往能逼得來賓做出最極端的反應，使節目辛辣無比，甚至還曾發生來賓在下節目後被殺害的驚人事件。傑瑞除了「傑瑞開炮」外，曾以本人身分在一堆電影裡客串搞笑，但畢竟不是專業的演員，大家對他的認知主要還是來自「傑瑞開炮」，但就因為「傑瑞開炮」的巨大爭議與影響，傑瑞去世竟登上各大重要娛樂版面的頭條，可見這節目在流行文化史上的地位。

在生前，傑瑞努力逼出旁人的不堪秘密，他過世之後，輪到他被工作人員爆料，美國媒體報導，他過去節目的製作人透露，他們幫他做節目只是工作中的一小部分，真正大部分其實是為他和性感美女拉皮條，讓他有機會背著老婆偷吃，因此節目中常會找來一堆脫衣舞孃、AV女星等，她們的故事常常都是假的，工作人員也知道這一點，卻根本不在乎，傑瑞則被形成是「道德破產」的爛人。

最惡名昭彰電視節目的主持人斯普林格79歲在美去世。（路透資料照片）
最惡名昭彰電視節目的主持人斯普林格79歲在美去世。（路透資料照片）

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