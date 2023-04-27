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貴屋換廉屋 退休資金多十萬

罕見…她砸200萬買山邊2豪宅 不到1年竟解體墜崖

聯合新聞網╱即時報導
取自YouTube
取自YouTube

美國發生罕見塌屋意外，猶他州兩棟價值200萬美元豪宅，早前出現嚴重崩塌意外，整棟房子瞬間解體墜落山崖，女屋主眼見家園盡毀，十分悲傷，因她與家人搬進來不到一年就被強制撤離，沒料到房子會在眼前消失。

香港01綜合外媒報道，猶他州德雷珀市豪宅社區的2棟房屋，近月因地基出現滑動現象，導致房屋逐漸被吞噬，至22日突然出現大規模崩塌，整棟房子瞬間解體，現場頓成一片廢墟，場面極為震撼，幸好事件中沒有造成人命傷亡。

痛失豪宅的女屋主卡洛（Carole Kamradt），在2021年12月斥巨資200萬美元，買下這兩棟位於懸崖的房子，為家人打造夢想中的家園，可是現實不似預期，想不到更是一場惡夢。她表示只入住了兩個月，房子的門窗便出現裂痕，並伸延到車庫，因有危險問題，她們一家住了不足一年便被強制撤離。

由當地警察及消防員所拍影片可見，他們在房子由擋土牆開始倒塌及發出噪音後趕到現場。其中一間屋由二樓向後墜下前，有金屬從天花板上掉下來。而另一棟房子向下沉沒及滑下山坡，現場只剩一片頹垣敗瓦。

房屋倒塌後當局派出建築官員、工程師及公共安全人員前往視察。官員指，事件因地面移動和地基破裂形成出現滑動，這些房屋現正處於危險之中，附近兩座房屋也需要撤離，加上冬季的積雪正在解凍融化，當局還會對附近其他房屋再進行評估跟進。

卡洛在2021年12月斥巨資200萬美元，買下兩棟位於懸崖的房子，為家人打造夢想...
卡洛在2021年12月斥巨資200萬美元，買下兩棟位於懸崖的房子，為家人打造夢想中的家園。網路圖片
卡洛在2021年12月斥巨資200萬美元，買下這兩棟位於懸崖的房子，為家人打造夢...
卡洛在2021年12月斥巨資200萬美元，買下這兩棟位於懸崖的房子，為家人打造夢想中的家園，可是現實不似預期，想不到更是一場惡夢。影片截圖

猶他州 警察 香港

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