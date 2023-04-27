時代雜誌網路內容 6月起不收費了…爭取更多讀者

「時代雜誌」（TIME）執行長席布萊（Jessica Sibley，圖）告訴美國新聞網站Axios，從6月1日起，將移除數位內容訂閱的付費牆（paywall）。Getty Images

「時代雜誌」（TIME）執行長席布萊（Jessica Sibley）告訴美國新聞網站Axios，從6月1日起，將移除數位內容訂閱的付費牆（paywall）。

這家至今年3月創立已滿100年的企業，自2011年開始實施某種形式的數位支付牆。

席布萊表示，這項改變是出於商業和編輯上考量所做的決定。

她指出：「觸及全球更廣大讀者、更年輕且多樣化讀者群的機會，對山姆和我而言真的很重要。」她提到的山姆，是時代雜誌新聘的總編輯賈可布斯（Sam Jacobs），他是這個老牌雜誌史上最年輕的總編輯。

時代雜誌計劃製作更多廣告支持的數位內容，將會出現在其網站、行動應用程式和社群媒體 上。

她表示，這家企業仍將繼續編輯相同類型的主題，並著重在幾個關鍵領域，諸如氣候和永續性、醫療保健和政治方面。

時代雜誌目前擁有130萬紙本訂閱戶，及25萬數位訂閱戶。

時代雜誌的數位內容將會免費，連同網站上所有其他內容，包括百年來存檔內容。時代雜誌的紙本產品仍將收費，並仍將透過零售業者（像是亞馬遜電子書Kindle和蘋果 新聞）及蘋果App商店提供紙本雜誌的數位版收費內容。

付費訂閱戶將即刻被通知這項改變，6月1日起移除付費牆，他們訂閱付費也將到期。

在席布萊尋求全球業務成長下，能觸及更多人並拓展時代雜誌品牌，將是她的經營重心。

舉例來說，時代雜誌去年就將TIME100影響力獎（TIME 100 Impact Awards）推展至杜拜。

她說，移除任何時代雜誌擴大讀者群的阻礙，「將讓我們可以做為了未來百年事業而需做的事」。

隨著時代雜誌更多業務轉向不同的收入來源，像是活動和授權許可，這家企業擁有試驗新訂閱策略的彈性。

她說：「我們明白在媒體事業中，我們一直尋求新模式並持續我們的數位轉型和創新之旅。」

時到今日，時代雜誌旗下影視製作部門Time Studios創造約25%總營收 。時代雜誌去年總營收約2億美元。

時代雜誌2011年對所有雜誌內容實施「硬付費牆」（hard paywall）限制，當年稍後，對所有檔案也實施硬付費牆。之後多年來，時代雜誌在多個品牌中試驗了不同類型的支付結構等措施。

傳統出版商仍在設法搞清楚如何在線上賺錢。許多媒體公司在川普擔任總統和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，傾向增加訂閱戶，但隨著通膨高漲，一些人開始出現訂閱疲勞的情形。

美國最大的地方報業公司甘尼特報團（Gannett Co.）正縮減付費牆後的文章數量，以提升公司廣告營收。

數位媒體石英（Quartz）去年撤銷付費牆。音樂網路串流平台Spotify也取消所屬部分播客（podcast）的付費牆。Netflix、Disney+和其他串流業者則推出更便宜、廣告支持的訂閱方案。