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檢：洩密案國民兵試圖銷毀證據 垃圾桶發現砸爛電腦

中央社華盛頓26日綜合外電報導
美國麻薩諸塞州空軍國民兵1等兵特薛拉。（路透）
美國麻薩諸塞州空軍國民兵1等兵特薛拉。（路透）

聯邦檢察官26日說，涉嫌洩露機密軍事文件被起訴的美國空軍國民兵特薛拉有暴力威脅歷史，他曾用公務電腦研究大規模槍擊事件，並試圖銷毀犯罪證據。

路透報導，司法部在一份向法院提出的長達48頁文件中主張，21歲的特薛拉（Jack Teixeira）應該羈押候審，特薛拉的暴力言論加上他顯然試圖銷毀證據「加劇了他逃跑的危險性和凶險」。

檢察官將於今天下午在麻州（Massachusetts）渥斯特（Worcester）向聯邦治安法官提出他們主張羈押特薛拉的論點。

特薛拉的律師尚未對此案發表評論，預計將在今天的聽審上主張特薛拉審前不應被羈押。

司法部向法院提交的文件中還包含聯邦調查局幹員搜查犯嫌家中臥室的照片，文件指稱，特薛拉在2022年7月使用公務電腦以「尤瓦爾迪」（Uvalde）、「紅寶石山脊」（Ruby Ridge）和「拉斯維加斯槍擊案」（Las Vegas shooting）等關鍵字搜尋著名的大規模槍擊事件。

在特薛拉家中搜查期間，聯邦調查局幹員在垃圾箱裡發現一台被砸毀的平板電腦、一台筆記型電腦和一台遊戲機。此外，檢察官說，他們還發現特薛拉指示其他線上用戶「刪除所有訊息」的證據。

特薛拉本月稍早因違反「間諜法」被起訴，罪名是「非法複製和傳輸機密國防資料」；另一項罪名是「非法將國防資料轉移到未經授權的地點」。這只是特薛拉涉嫌外洩「一份」文件所面臨的控罪，有鑒於他流出了大量機密，未來恐怕還會面臨更多控罪。

檢察官說，如果罪名成立，他將面臨最高25年的徒刑。

這次調查核心的外洩文件，據信是自2010年維基解密（WikiLeaks）網站上出現70多萬份文件、影片和外交電報以來最嚴重的美國軍事機密外洩事件。五角大廈稱這次洩密是「蓄意的犯罪行為」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

檢察官 槍擊 司法部

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