美指控跨國鎮壓異議人士 中國外交部：惡意炮製

中國外交部發言人毛寧。（美聯社）

司法當局日前起訴40名中國警察 參與「跨國鎮壓」在美的中國異議人士，繼中國公安 部揚言堅決反制到底，中國外交部今天反批這是「惡意炮製」，表示已對美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

美司法部 4月17日宣布起訴34名中國公安部成員，指控他們涉及騷擾居住在美國多地的中國異議人士，其中30人是中國警察。

司法部在官網指出，34名被告涉嫌從事跨國鎮壓計畫，鎖定對象為政治觀點和行為與中國政府不同調的美國居民，例如在中國倡導民主的人士。司法部表示，所有被告據信都居住於中國，目前還未逮捕歸案。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

中國官方對此連續兩天強烈反擊。中國公安部26日稱，美國執法部門自詡公正獨立、不涉政治，但此次預設有罪結論，羅織莫須有罪名，嚴重損害中國公民合法權益，中方對此強烈不滿，要求美方立即停止政治操弄和司法霸淩。

據澎湃新聞，中國外交部發言人毛寧27日主持例行記者會時稱，美方惡意炮製「跨國鎮壓」，編造拼湊證據起訴公安民警等中國政府官員，大搞政治操弄，渲染中國威脅，中方對此堅決反對，已透過外交、執法等管道向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

毛寧稱，美方本質上是將法律武器化、政治化，要求美方立即停止錯誤做法。