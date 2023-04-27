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防疫遣返令5月11日落幕後 美墨邊境恐爆發偷渡潮

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防疫遣返令5月11日落幕後 美墨邊境恐爆發偷渡潮

記者顏伶如／即時報導
援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令5月11日結束後，美墨邊境估計爆發大規模偷渡潮，恐讓問題更加惡化。(美聯社)
援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令5月11日結束後，美墨邊境估計爆發大規模偷渡潮，恐讓問題更加惡化。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)27日報導，美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)官員現在已經面臨收容地點容量不足、經費短缺等問題，援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令今年5月11日結束後，美墨邊境估計爆發大規模偷渡潮，恐讓問題更加惡化。

報導指出，兩名國土安全部官員指出，分布於美墨邊境的海關與邊境保護局據點，23日當天總共處理1萬8000名無證移民案件，防疫遣返令一旦結束，處理案件數量恐怕頻頻刷新紀錄。官員指出，海關與邊境保護局設置於美墨邊境的無證移民臨時收容中心，在現有預算的運作之下，收納人數已接近爆滿。

國土安全部發言人說，已經加緊作業擴大收容中心容量，為邊境地區即將出現的移民潮預做準備，同時根據國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)頒布計畫，對於不符合申請庇護資格的無證移民，加快遞解出境的程序。

國土安全部匿名受訪時則說，邊境主管機構內部如今充滿「焦慮感」，擔心即使加快將某些無證移民遞解出境，還是趕不上大批偷渡客湧入美墨邊境的速度。

海關及邊境保護局局長米勒(Troy Miller)上周在國會作證時說，防疫遣返令落幕之後，估計每天將有1萬名無證移民從美墨邊境進入美國。

國土安全部官員接受國家廣播公司訪問時說，在目前系統架構下，如果美墨邊境每日偷渡入境超過1萬人，將超出收容中心的負荷量。

消息人士說，國土安全部已經向白宮報告指出，需要國會核准30多億元經費在邊境地區增設安置中心，處理無證移民案件並解決交通運輸問題。

援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令5月11日結束後，美墨邊境估...
援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令5月11日結束後，美墨邊境估計爆發大規模偷渡潮，恐讓問題更加惡化。(美聯社)

美墨邊境 移民 國土安全部

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