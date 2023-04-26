擔任中掮客 還試圖引渡郭文貴 饒舌歌手米歇爾10項罪成

被控違反競選財務、洗錢、非法遊說等十項罪名的饒舌歌手米歇爾(左二)，26日被判所有罪名成立。圖為代表中國政府主張引渡中國異議人士郭文貴的米歇爾，在宣判後走出法院。(路透)

華府聯邦陪審團經過為期三周的審理後，26日判定被告饒舌歌手米歇爾(Pras Michél)在涉及美國政府的龐大跨國刑事腐敗案件中，犯下違反競選財務、洗錢、非法遊說、竄改證人、向銀行撒謊、共謀詐騙美國、充當外國政府未註冊代理人等共計10項聯邦罪行，案中甚至牽扯到前總統歐巴馬 、川普 ；同案關鍵被告劉特佐在逃。

米歇爾面臨最高20年刑期，判刑定讞日期仍待確定。

這場審理自3月30日開始，陪審團透過目擊證人敘述，聽到各種匪夷所思的奢華情節。儘管案情涉及上億元非法洗錢、遊說及競選財務違規等令人眼花繚亂的迷宮；但聯邦檢察官 墨萊恩(Sean F. Mulryne)在結案陳詞中指出，「此案核心簡單明瞭，並不複雜，米歇爾觸犯了法律。」

這椿審理的另一重點人物是缺席在逃的共同被告、現年41歲的馬來西亞華裔金融家劉特佐(Low Taek Jho，“Jho Low”)，調查人員認為他目前在中國。

當局表示，從2000年代開始，劉特佐策畫自馬來西亞主權財富基金盜竊45億元資金，在美國開始揮金如土的奢華生活，並與包括米歇爾在內的名人建立關係。米歇爾在音樂事業走下坡之際，將自己重塑為紀錄片製作人和企業家，2012年劉特佐聯繫米歇爾，此後陸續支付了逾 1億元給米歇爾。

米歇爾作證表示，劉特佐似乎有用不完的現金來滿足其對名人的痴迷，包括給他2000萬元要與歐巴馬合照。據檢察官稱，米歇爾2012年買了價值86萬5000元的歐巴馬活動入場票，大部分是用人頭名義，以迴避個人捐款限制。之後，米歇爾以自己名義向歐巴馬政治行動委員會捐款110萬元。