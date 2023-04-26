TikTok恐遭封殺 字節跳動在美國力推新App

中國科技巨擘字節跳動的短影音平台TikTok。美聯社

中國科技巨擘字節跳動的短影音平台TikTok 恐在全美遭禁用，現正力推另一款社群媒體 Lemon8，但分析師說此舉治標不治本，在中國App 持續遭嚴密檢視下，最終將陷入打地鼠局面。

分析人士告訴美國財經媒體CNBC，這可能是北京字節跳動（ByteDance）商業策略的一部分，但推出新產品取代TikTok，不是最佳解決方法。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）新興科技資深研究員高曼（Lindsay Gorman）說：「新產品推出的時間點肯定耐人尋味。字節跳動似乎把Lemon8當作TikTok的潛在替代品。」

根據媒體報導，在正式推出前，字節跳動今年3月邀請創作者轉戰到「新的Lemon8平台」，並提及「姊妹公司TikTok」的成功案例。

Lemon8結合了Instagram與Pinterest功能，2020年初在日本首度推出，主要跟醫療保健、健康福祉與美妝議題有關，在美國排行榜的名次迅速竄升。

根據分析公司data.ai數據，過去30天，Lemon8的名次躍升693名，成為美國下載次數第2多的生活風格App，名次僅次Pinterest，並把線上房地產交易平台Zillow擠到第3名。

美國戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）資深顧問格斯特爾（Glenn Gerstell）說：「Lemon8使用的一些演算法與TikTok的推薦演算法類似或一模一樣，這當然讓這兩款App都廣受歡迎，因為都提供你想看的內容。」

●商業策略

熱門的短影音應用程式TikTok，因有安全疑慮遭各界拿放大鏡檢視，美國國會議員正在衡量TikTok的中國母公司字節跳動是否必須分拆股份。

今年3月，美國國會議員在國會質問TikTok執行長周受資，想知道TikTok擺脫中國對母公司影響的獨立運作能力，但這場國會聽證會似乎沒有緩解國會議員的疑慮。

高曼等分析人士說，大力推廣Lemon8可被視為字節跳動「具競爭性的舉動」，字節跳動試圖推出不同於只有短影音的應用程式，端出以圖像為主和有較長文字內容的產品，「擴大進軍不同的消費者市場並吸引不同客群」。

格斯特爾說：「這肯定是商業策略。在全球推出具競爭性的產品並沒有錯。」

但Lemon8與字節跳動和TikTok的關係，逃不過美國監管機關的雷達，尤其是當這款App人氣持續攀升。

格斯特爾指出：「如果Lemon8吃了美國市場的閉門羹，在全球還是有（數以百萬計）民眾將成為這款App的使用者。從商業策略角度來看，我不覺得這有很多壞處。」

高曼與格斯特爾都說，如果TikTok在美國遭到禁用，Lemon8也可成為內容創作者轉戰的另一個平台。

高曼說，「我們發現字節跳動精心行銷Lemon8，可能是為了在TikTok面臨禁令時，讓創作者得以轉戰到另一個平台」，但他也坦言這件事「說時容易做時難」，要把美國1億5000萬名TikTok使用者轉移到另一個軟體，不是簡單的小事。

●治標不治本

此外，分析人士說，創造另一個App取代TikTok治標不治本。美國與中國的緊張關係沒有降溫，中國的App將持續受到美國嚴密檢視。

格斯特爾說：「如果TikTok受到傷害，這讓他們有退路，但就這點而言，我不覺得這替字節跳動找到解決辦法。」

高曼說，隨著Lemon8持續愈來愈受歡迎，這顯示美國監管機關真的有必要制定一個全面性架構，了解中國網路應用軟體的風險，並在惡化到無法控制前解決問題。

美國資安服務商CyberSheath執行長努南（Eric Noonan）說：「這個問題只會不斷增生，這有點像俄羅斯娃娃，不是嗎？因此，我們真的需要一個架構解決問題，否則我們就像在玩打地鼠遊戲，沒完沒了。」