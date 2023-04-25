家居零售巨頭BBB破產 折扣券3天內到期 引發搶購潮

知名家用品連鎖商Bed Bath & Beyond向法院聲請破產保護後，宣布折扣券必須在三日內使用，引發搶購潮。(Getty Images)

知名家用品連鎖商Bed Bath & Beyond(BBB)23日向法院申請破產 保護後，宣布折扣券必須在三日內使用，否則無效，導致握有折扣券的常客紛紛湧到分店進行最後搶購，並對Bed Bath破產感到遺憾。

數十年來，BBB不斷寄發各種家用品折扣券給消費者，擁有數百萬固定客群，馬薩羅(Jean Massaro)即其中之一，她帶著折扣券出現在紐約州 BBB揚克斯(Yonkers)門市，表示深切遺憾，「我真的、真的很喜歡這家商店，我很難過，很多人也是如此。」

創立於1971年BBB以其獨特的品牌形象，在全國大型零售業享負盛名，成為影視作品取材對象，曾出現在有線電視頻道Comedy Central的「大城小妞」(Broad City)影集，及2006年亞當·山德勒(Adam Sandler)主演的電影 「命運好好玩」(Click)。

BBB破產消息傳開，粉絲紛紛透過社交媒體分享並表達遺憾，讓BBB登上推特(Twitter)熱搜話題，但網路高聲量如今對該公司而言為時已晚。

近幾個月來BBB即使裁員數百員工並關閉多家分店，但仍舊無力回天，該公司在其破產申請聲明表示，「過去12個月無疑是Bed Bath傳奇歷史中，最艱難和動蕩的一段時期。」

有部分常客對於老牌零售店Bed Bath竟然連年虧損表示錯愕，「因為他們有很多其他零售店沒有的貨品，」常客薩利多(David Salidor)表示。

Bed Bath360間門市預計6月30日前全面結束營業；席薇亞·沃德(Sylvia Ward)24日得知BBB即將關門大吉後，趕到曼哈頓切爾西(Chelsea)門市採買，因為折扣券只剩三天期限，「我今天必須跑到這裡來」。

沃德表示要用手上七張折扣券購買兩部液皂器、廚房定時器和大約14包濕紙巾，約可省下30元。