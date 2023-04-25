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疫情仍恐急速變化 專家:每周全國約10萬人染新冠

新冠疫情仍可能急速變化 專家：每周全國約10萬人確診

編譯徐薏茹／綜合25日電
新冠疫情並未真正結束，全國每周仍有約10萬人感染，有些重症需要住院治療，甚至導致死亡。(美聯社)
新冠疫情並未真正結束，全國每周仍有約10萬人感染，有些重症需要住院治療，甚至導致死亡。(美聯社)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據追蹤，美國的新冠肺炎死亡人數達到2020年3月以來的最低點，確診比率也已經大幅下降，但全國每周仍有約10萬人感染，每日超過150人死亡；專家警告：疫情雖趨緩，但仍可能急速變化。

紐約時報報導，專家同意現階段新冠疫情的風險較低，而且今年春季感覺與往年不同；舊金山加州大學(UCSF)醫學系主任沃克特(Robert Wachter)說：「我們現在已經達到一個穩定的階段，大眾選擇讓生活回復到接近常態。」

改善的最大原因是，現在幾乎每個國人都有某種形式的免疫力，可能來自疫苗、曾經感染新冠，或兩者都有，新冠治療口服抗病毒藥Paxlovid等藥物也顯著降低重症的風險。

今年春季與往常不同的另一個原因是，過去一年半沒有出現足以改變情勢的新型變種病毒，儘管出現Omicron的變異株，如目前主要的XBB.1.5，但Paxlovid和疫苗對抗這些病毒仍然有效。

雖然情況樂觀，專家仍採取一些預防措施，因為全國每周仍有約10萬人感染，每日超過150人死於新冠肺炎。

專家特別呼籲，如果自身或身邊親友屬於高風險族群，應該持續做好預防措施，例如參與大型室內聚會前做檢測或戴好口罩。

專家警告，總是可能會有出現新型變種病毒，促成另一波疫情的風險。

傳染病醫師克魯蒂卡·庫帕利(Krutika Kuppalli)正在觀察Omicron變異株XBB.1.16(又稱為「大角星」)；目前XBB.1.16約佔美國病例的10%，並且伴隨著新症狀—結膜炎。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院助理教授凱特琳·里佛斯(Caitlin Rivers)則關注另一個變異株XBB.1.9.1，該病毒株約佔全美感染病例的8%，她預計隨著天氣變暖，病例數會再度增長。

專家表示這可能會是新常態，沃克特表示一年後、兩年後甚至五年後的情況也可能與現在相同。

疫情 變種病毒 疫苗

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