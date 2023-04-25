同意AI用她聲音寫歌 馬斯克前女友：但得分我版稅

格萊姆斯（Grimes）是詞曲創作人，也是製作人和表演工作者。Getty Images

全球首富馬斯克 的前女友、加拿大 歌手格萊姆斯今天表示，若她能分得一半版稅，那麼不會介意自己的聲音被用在人工智慧（AI ）生成的歌曲中。

35歲的格萊姆斯（Grimes）是詞曲創作人，也是製作人和表演工作者，她在Instagram的發文中說，對於AI用她的聲音生成歌曲，她會如同與其他藝術家合作相同對待。

格萊姆斯用獲認證的IG帳號發文說：「請隨意使用我的聲音，這麼做不會受罰。」

她也說：「任何AI用我的聲音成功生成的歌曲，我都會分50%的版稅。」格萊姆斯補充表示，她沒有和唱片公司簽約，所以可以這麼做。

格萊姆斯的發文也提到AI模仿加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）和加拿大節奏藍調歌手威肯（The Weeknd）的聲音生成歌曲的新聞。

這首由AI生成的洗腦歌曲Heart On My Sleeve於21日釋出，曾短暫出現在Spotify和Apple Music等音樂串流平台，但為德瑞克及威肯發行音樂作品的環球音樂集團（Universal Music Group）稱這是侵權行為，並要求平台將該曲下架。

使用AI製作音樂在業界是個爭議話題，有些人認為這是侵權，有些人則是讚嘆AI的能力。

格萊姆斯是特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的前伴侶，兩人育有兩個孩子，其中1人是由代理孕母所生。

馬斯克曾稱AI會威脅到人類，說AI有摧毀文明的潛力，但他仍投資了這項科技。他先前表示將推出名為「真相GPT」（TruthGPT）的AI平台，顯然是在向OpenAI開發的熱門聊天機器人ChatGPT下戰帖。