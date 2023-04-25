勒蒙雇用卡爾森的律師 準備告CNN

前CNN主播勒蒙。(美聯社)

據Insider、每日郵報等媒體報導，昨日被有線電視新聞網（CNN）開除的主播勒蒙（Don Lemon），傳在丟掉工作不到24小時之內，火速雇用前福斯新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）的律師弗里德曼（Bryan Freedman），準備與老東家對簿公堂。

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消息人士說，勒蒙與CNN的合約原本到2026年，他打算爭取他合約中尚未履行部分的薪資，價值數百萬元。

卡爾森也在同一日遭到福斯新聞解雇。

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弗里德曼是娛樂媒體界的重量級律師，他代表的名人包括馮迪索（Vin Diesel）、昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）、瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）等。

他以代表被電視解雇的客戶積極提起訴訟而聞名，曾在國家廣播公司（NBC）終止與主播梅根‧凱莉的合約後，為她爭取到約3000萬元的賠償。

他也是勒蒙昔日在CNN的同事、前紐約州 長葛謨 胞弟克里斯‧葛謨（Chris Cuomo）的律師。葛謨向CNN求償1億2500萬元的官司仍在進行。

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