七旬華翁被控刺死妻「她要自殺」 兒破門見母已躺血泊

紐約史泰登島七旬華翁被指刺死企圖自殺的六旬華妻。(谷歌街景圖)

家住紐約史泰登島 的一名71歲華翁被指在家中刺死62歲的妻子，兩人的兒子也在這起案件中受傷。這名華翁被警方逮捕，被控謀殺、攻擊、威脅和非法擁有武器罪。此案的奇特之處在於，這名華翁被指控殺死了企圖自殺的妻子。

此案發生在紐約市 警122分局的轄區內。71歲的華翁陳銘(Ming Chen，音譯)與62歲的妻子景曉瓊(Xiao-Qiong Jing，音譯)居住在門牌號為布萊斯廣場30號(30 Blythe Place)一處房屋內。警方稱，23日(周日)大約晚上10時15分，警方接到了一名女子從該處房屋內打來的911電話。警方趕到後，發現景曉瓊和陳銘身上都有刀傷，還有一名41歲的男子左腿被割傷，這名男子據信是他們的兒子。

景曉瓊很快被急救車輛送到了史泰登島大學北醫院接受治療，景曉瓊在醫院被宣告死亡。陳銘和兒子也被送進同一家醫院，兩人傷勢穩定。

警方一開始稱，景曉瓊舉刀自殺，她丈夫陳銘和兒子試圖將刀從她手裡奪下時，兩人受了刀傷。不過，透過與受傷兒子的交談，警方發現丈夫陳銘才是兇手。消息人士稱，兒子告訴警察 ，他聽到父母在臥室爭吵並發現房門是鎖著的，後來他破門而入，發現母親倒在血泊中，他試圖從父親手裡奪下刀子，他自己就是在那時受傷的。

警方還在對此案繼續進行調查，試圖搞清案件的來龍去脈。