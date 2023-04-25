CBS民調：拜登角逐連任 民主黨員反應是接受而非興奮

拜登總統將再度出馬競選連任。（路透）

根據哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)最新民調 ，拜登 總統宣布角逐連任前夕，民主黨 員反應大多是「接受」(acceptance)，而不是「興奮」(excitement)。

哥倫比亞廣播公司新聞部與民調機構YouGov聯合進行的最新民調，4月21日至23日之間對全美各地抽樣選居2093名成年人完成調查，統計正負誤差在3.2%以下。

民主黨員及傾向支持民主黨的受訪者之間，55%認為拜登應該參選連任，45%則說拜登不應該尋求連任。

哥倫比亞廣播公司25日報導，若與1995年時的狀況對比，當時民主黨員當中將近40%不贊成民主黨再度提名柯林頓(Bill Clinton)，但柯林頓後來仍贏得連任選舉，如今大多數民主黨員則說，不管是否認同拜登應該參選連任，都會支持民主黨再度提名拜登參加2024年總統選舉。

被問到對於拜登在2024年大選爭取連任有何感想時，調查結果顯示，民主黨員及傾向支持民主黨的受訪者當中，54%覺得「接受」，28%認為「有信心」，27%則說「覺得緊張」，選擇「興奮」的只有22%。

認為拜登應該競選連任的民主黨員及傾向支持民主黨的受訪者當中，被問到拜登適合角逐連任的理由為何，高達80%受訪者在選項中挑選「擔任總統的施政表現」，「能夠擊敗川普」也獲得83%受訪者支持，「個人特質」選項獲79%支持，「可以打敗絕大多數共和黨候選人」也有75%支持。

民主黨員及傾向支持民主黨的受訪者當中，被問到拜登不適合競選連任的原因有哪些時，「年齡」選項獲得86%受訪者認同，「已經是時候該換新人上場」選項也有77%支持，「比較支持其他民主黨人選」有59%受訪者支持，「擔任總統的施政表現」有46%受訪者認同。