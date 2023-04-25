Epic訴訟戰法院再判蘋果沒壟斷 但不得禁外部付款連結

上訴法院判決蘋果沒有違反反壟斷法，但維持蘋果不得禁外部付款連結的命令。（路透）

一家上訴法院24日針對蘋果 與熱門網路遊戲「要塞英雄」（Fortnite）開發商Epic Games之間的訴訟糾紛作出判決，大致站在蘋果這一方。不過，蘋果可能被迫要調整應用程式商店App Store的付款政策，不得禁止連結到App Store以外的支付管道。

聯邦第九巡迴上訴法院24日的判決維持較低層級法院法官在2021年判決蘋果未違反反托辣斯法的決定。Epic Games當時控告蘋果的網路商店政策違反了聯邦法律，原因是禁止第三方的應用程式（App）市集平台出現在蘋果的作業系統上。

蘋果大致贏得這場訴訟戰，法官裁定蘋果沒有壟斷任何市場。

不過，蘋果確實也輸掉一項權利主張，而且必須允許開發商在他們的App內部置放連結，以便讓使用者能夠在App Store之外進行購買。上訴法院並未推翻這項判決，至於蘋果是否被迫允許開發商置放連結，以便讓使用者連結到外部付款管道，將交由可能在未來舉行的聽審來決定。蘋果對此表示可能考慮上訴。

蘋果在判決出爐後宣稱取得勝利，發表聲明說：「在兩年內第二度，聯邦法院判決蘋果在州和聯邦層級遵守反托辣斯法律。我們尊重法院對剩餘一項依據州級法律的主張有不同看法，而且考慮進一步評估。」

Epic則發出聲明坦承輸了其有關蘋果違反托辣斯的主張，但表示審理法院的命令「讓iOS開發商可以自由地將消費者帶到網絡上，可在那裡和他們直接做生意」。

蘋果強烈控制著App Store，這款應用程式商店是其他業者向消費者販售iPhone手機App的唯一管道。蘋果的員工會在每一款App上架的每一次更新進行嚴格評估，而且能夠否決整個App，蘋果還能對app內所有的購買交易抽佣多達30%。App Store依然是蘋果公司重要的獲利來源，2022年度為蘋果貢獻781億美元服務營收 。

但App和遊戲開發商多年來一直對App Store的規則和收費感到不滿，Epic Games宣稱控告蘋果違反反托辣斯法不是只為了自身利益，也代表更廣泛的開發者生態系的利益。Epic Games在把自家的支付系統引進 Fortnite、違反了蘋果規則，最終遭App Store下架後，把蘋果告上法院。