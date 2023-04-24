川普宣傳新書自稱比尼克森受歡迎：承受住彈劾程序

前總統川普又出新書「致川普信函」，受訪時只談過去，不談未來，引來批評。(美聯社)

前總統川普 近日接受福斯新聞網節目的訪問宣傳新書時，自比前總統尼克森，但不同的是，他自認比尼克森會待人，在國會支持者多，且承受住彈劾 程序；不過川普近期屢屢上福斯受訪，只講過去，不談未來，也惹來共和黨 參議員葛拉斯理的不滿。

川普自從宣布競選2024年共和黨總統提名以來，頻繁接受福斯節目訪問，從主播漢尼提(Sean Hannity)、卡爾森(Tucker Carlson)到萊文(Mark Levin)；周末川普上萊文節目宣傳自己的新書「致川普信函」(Letters to Trump)，書中包括從來自從脫口秀女王歐普拉(Oprah Winfrey)到北韓領袖金正恩等流行文化和政治人物給川普的訊息；川普受訪時自比前總統尼克森，但又比尼克森在國會受歡迎。

川普在專訪中表示：「我永遠記得，這(彈劾)發生時，我們得到了多大的支持，尼克森則沒人支持他；他什麼支持都沒有，他對人太嚴苛了，我則是跟大家都很好，我有喬登(Jim Jordan)的支持，這些參議員都很棒，他們是很棒的人。」

「尼克森跟國會關係不好，他跟參議員關係不好；重點是，我們共和黨內有很棒的人，我跟他們相處融洽，而且他們很團結。」

在總統任期期間遭兩次彈劾，且2020年連任失敗，目前又再度瞄準白宮大位的川普更直言，尼克森最大的遺憾，就是在因1970年代水門案(Watergate)而遭彈劾時選擇辭職而非是挺身反抗。

「他們突然去找他，告訴他必須走人，然後他第二天就辭職了。而他最大的遺憾就是沒有反抗，因為那樣真的很不像他。我覺得這點很有趣。」川普說到。

但川普頻繁上福斯的做法，卻惹來共和黨參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)的不滿；葛拉斯23日上推特批評到「「最近幾周，我看了三個小時的川普福斯訪問，但我只聽到一堆歷史；為什麼漢尼提、卡爾森和萊文從不問川普在下一任期內想要達成什麼？選舉的重點是在未來而不是過去。」