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CNN內部人士：勒蒙仗著自己是黑人同性戀 以為有免死金牌

世界新聞網／即時報導
前CNN明星主播勒蒙。(路透)
前CNN明星主播勒蒙。(路透)

綜合華爾街日報、每日郵報(Daily Mail)報導，據有線電視網(CNN)內部人士表示，今日被開除的明星主播勒蒙(Don Lemon)在辦公室已是天怒人怨，並說他仗著自己是黑人同性戀的身分，就以為自己擁有「免死金牌」。

內部人士說，勒蒙既厭女，又是性別歧視者，在他今年2月於白天的直播節目中，酸51歲的女性共和黨總統參選人海理(Nikki Haley)已經「過了女性巔峰期」後，同事都不想再跟他共事。

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勒蒙周一上午被解雇後，隨即在推特發文抨擊待了17年的老東家，表示公司高層竟然是通知他的經紀人，而不是給予他起碼的尊重，告知他本人。

「今天早上我的經紀人通知我，我已經被CNN解雇了。我呆住了。在CNN工作了17年後，我原本以為管理層的某個人會體面地直接告訴我。在任何時候，我都沒有看到任何跡象，表明我將無法在新聞網繼續從事我熱愛的工作。 」

不過CNN馬上發推文回擊，表示勒蒙的說法不正確，並指公司給了他與管理層會面的機會，但勒蒙卻選擇上推特發聲明。

一位知情人士說，CNN執行長李希特(Chris Licht)的一名副手聯繫了勒蒙的經紀人，並表示CNN不再需要他的服務。這位知情人士說，該副手還邀請勒蒙與人資以及利希特會面。

根據尼爾森收視的數據，與去年同期的前身「CNN New Day」相比，去年11月推出的「CNN今晨」(CNN This Morning)第一季度的收視率掉了23%以上。

推特 華爾街 歧視

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