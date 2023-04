CNN內部人士：勒蒙仗著自己是黑人同性戀 以為有免死金牌

綜合華爾街 日報、每日郵報(Daily Mail)報導,據有線電視網(CNN)內部人士表示,今日被開除的明星主播勒蒙(Don Lemon)在辦公室已是天怒人怨,並說他仗著自己是黑人同性戀的身分,就以為自己擁有「免死金牌」。

內部人士說,勒蒙既厭女,又是性別歧視 者,在他今年2月於白天的直播節目中,酸51歲的女性共和黨總統參選人海理(Nikki Haley)已經「過了女性巔峰期」後,同事都不想再跟他共事。

勒蒙周一上午被解雇後,隨即在推特 發文抨擊待了17年的老東家,表示公司高層竟然是通知他的經紀人,而不是給予他起碼的尊重,告知他本人。

「今天早上我的經紀人通知我,我已經被CNN解雇了。我呆住了。在CNN工作了17年後,我原本以為管理層的某個人會體面地直接告訴我。在任何時候,我都沒有看到任何跡象,表明我將無法在新聞網繼續從事我熱愛的工作。 」

不過CNN馬上發推文回擊,表示勒蒙的說法不正確,並指公司給了他與管理層會面的機會,但勒蒙卻選擇上推特發聲明。

Don Lemon’s statement about this morning’s events is inaccurate. He was offered an opportunity to meet with management but instead released a statement on Twitter.