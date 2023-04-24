我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞界大地震…繼卡爾森離開福斯 CNN開除主播勒蒙

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

情色網紅搭Uber 司機突問這句話…還給她300塊小費

聯合新聞網╱即時報導
成人情色網紅荷莉（Holly Treats）在IG上擁有超過190萬名粉絲追蹤。圖／取自IG
成人情色網紅荷莉（Holly Treats）在IG上擁有超過190萬名粉絲追蹤。圖／取自IG

成人情色網紅荷莉（Holly Treats）在IG上擁有超過190萬名粉絲追蹤，日前她接受節目採訪時分享自己遇過的奇葩經驗，她某次搭Uber時被司機一眼認出，對方竟要求「吸她的腳趾」，最後作為乘客的荷莉反而收到對方給的300美元小費。

根據英媒《每日星報》報導，荷莉是成人網站OnlyFans上的知名情色女星，但也因此在她的日常生活中偶爾會遇上尷尬的情形，她在接受Podcast節目訪問時分享一段奇葩故事，日前她在美國洛杉磯街頭搭上一輛Uber，但年約25歲的Uber司機忽然向她搭話，說了一句令她難以置信的話。

這名年輕的Uber司機認出荷莉就是OnlyFans上的人氣女星，司機對她提出請求「可不可以在我的車上膜拜妳的腳？」荷莉當場傻眼，心想「你是什麼意思？」司機解釋想給她做足部按摩並吸吮她的腳趾，坐在後座的荷莉半信半疑地把腳往前伸到前座，未料司機真的脫掉她的鞋子並開始吸吮了起來。

事後，這名司機給了荷莉300美元小費，並在她的創作平台上慷慨地捐款，甚至有意成為她的推特帳號小編，為她經營她的粉絲專頁。

洛杉磯 推特

上一則

迪士尼今展開第2波裁員 這類人員逃過一劫

下一則

CNN開除明星主播勒蒙

延伸閱讀

誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救

誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救
餐飲業小費員工 爭取提高工資

餐飲業小費員工 爭取提高工資
「濫漫」小費

「濫漫」小費
旅遊補給站／旅行中給小費 各有標準

旅遊補給站／旅行中給小費 各有標準

熱門新聞

西南航空一輛飛機上，男乘客受不了嬰兒哭鬧破口大罵，最後被警方帶走。(截取自TikTok影片)

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

2023-04-19 10:48
猖獗的盜竊問題已造成沃爾瑪(Walmart)等大型零售商嚴重損失，而被迫關閉部分城市的分店。(美聯社)

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

2023-04-23 14:18
65歲屋主摩納翰射殺20歲女駕駛。（華盛頓郡警長辦公室）

開錯車道想掉頭 紐約20歲女竟遭屋主連開2槍射殺

2023-04-18 01:52
高犯罪、高稅率等問題，讓民主黨執政的「藍州」居民紛紛出走，圖為曼哈頓天際線。(美聯社)

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

2023-04-20 09:23
過去16年裡曾經使用臉書的美國民眾，可能有資格加入數千萬用戶的求償行列。(路透)

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

2023-04-19 09:01
馬斯克在星艦爆炸後的第一時間反應。(截自影片)

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

2023-04-20 12:02

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜
Bed Bath& Beyond申請破產保護 480家門市周三起清倉特賣

Bed Bath& Beyond申請破產保護 480家門市周三起清倉特賣
藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及
近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野