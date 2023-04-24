喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

2020年民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓，投書批評眾院議長麥卡錫。(路透)

2020年民主黨總統候選人喜萊莉 ‧柯林頓(Hillary Clinton)在24日刊登的紐約時報投書中寫道，眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)挾持美國經濟用信譽為勒贖，威脅拜登總統大幅刪減預算，如今國債 上限危機與十多年前她擔任國務卿期間的狀況不同，民主與獨裁國家之間的競爭日益激烈，麥卡錫舉動正在破壞美國的信用，傷害美元的稱霸地位，正中中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的圈套。

喜萊莉‧柯林頓表示，2011年爆發國債上限危機時，當時擔任國務卿的她目睹兩黨角力導致美國信用在國際之間如何受挫。她寫道，迄今依然清楚記得，當年7月在香港參加當地美國商會(American Chamber of Commerce)舉辦的研討會，來自亞洲各地的美國企業家焦急關切，「有一個問題是沒人願意說出口的：倘若美國撐不住了，中國是否剛好趁機填補真空？」

她寫道，十多年過去之後，如今共和黨又玩相同把戲，可是現在面臨風險卻比以前高出甚多；民主與獨裁國家之間的競爭已經越來越激烈，麥卡錫舉動正在破壞美國的信用，傷害美元的稱霸地位，正中習近平與普亭的圈套。

文中指出，美國在國際社會的領導地位取決於美國國內的經濟實力，國債違約將導致700萬人失業，經濟陷入重度衰退，美國將不再是可以跟對手一較高下，足以主導微晶片、乾淨能源等未來產業並讓美軍朝現代化發展的「民主兵工廠」(arsenal of democracy)。

喜萊莉‧柯林頓表示，即使把經濟傷害放在一邊，光是以邊緣政策(brinkmanship)玩弄國債問題，就已經落人口實，讓獨裁者指稱美國民主正在衰敗、不能受到信任的說詞獲得印證。

她指出：「美國看起來變得越失常、越不值得信賴，中國宣傳機器就越容易拿民主說三道四，而且吹捧他們自己的獨裁體制。」

文中寫道，如果國會繼續玩弄國債問題，國際之間要求放棄以美元做為儲備貨幣的聲浪將逐漸增強，不只來自北京與莫斯科而已，世界各國都會開始紛紛跟進。