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總統黨內初選將起跑 選民不想看見拜登與川普

中央社／華盛頓23日專電
民調顯示，民眾對於拜登（左圖）與川普（右圖）再次對決感到「疲憊」。（Getty Images）
民調顯示，民眾對於拜登（左圖）與川普（右圖）再次對決感到「疲憊」。（Getty Images）

前總統川普（Donald Trump）儘管遭到起訴卻仍懷著再次入主白宮大夢，現任總統拜登（Joe Biden）據傳最快本周宣布競選連任。不過民調卻顯示，民眾對於拜登與川普再次對決感到「疲憊」。

國家廣播公司（NBC）今天公布最新民調發現，60%的受訪者認為川普不應試圖重新奪回總統大位，其中包括約1/3的共和黨人。其中有30%認為他在紐約面臨刑事指控是不應再度參選的主因。

川普月初在紐約遭刑事起訴，但他對34項偽造商業紀錄的重罪一概不認罪。川普遭到起訴後，聲勢大漲，不少共和黨支持者力挺他明年捲土重來，代表共和黨再次角逐總統寶座。

此外，70%受訪者也認為拜登不應尋求連任，其中包括51%民主黨人。在不應再次參選的理由中，48%認為年齡是主要問題。

拜登現年80歲，是美國史上首位年過八旬的總統。外傳他最快本周將宣布投入競選連任。

同時，雅虎新聞（Yahoo News）與民調機構「輿觀」（YouGov）日前一項民調也顯示，38%的受訪者對拜登與川普再度對決的想法感到「疲憊」（exhaustion），29%受訪者感到「恐懼」（fear）、23%感到「悲哀與恐懼」（sadness and fear）。

在個別政黨參選人部分，NBC民調顯示，川普仍高居共和黨總統初選的首位，領先佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）15個百分點。

雅虎與輿觀民調同樣顯示，川普遙遙領先共和黨內其他可能的參選人，支持率高出德桑提斯14個百分點。

德桑提斯尚未透露是否參選，但他是目前共和黨內最有可能挑戰川普的人選。他的辦公室日前發布聲明表示，德桑提斯將訪問日本、韓國、以色列與英國，為佛州找尋機會「擴展經濟夥伴關係」。外界普遍解讀此行是他試圖提升自己的外交與國安資歷，並為角逐2024年白宮寶座暖場。

NBC民調是在4月14至18日，針對1000名美國成年人進行，誤差值為正負3.1個百分點。雅虎與輿觀民調則是在4月14至17日針對1530名美國成年人進行，誤差值為正負2.8個百分點。

川普 民調 共和黨

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