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Bed Bath& Beyond申請破產保護 480家門市周三起清倉特賣

Bed Bath& Beyond申請破產保護 480家門市周三起清倉特賣

中新社／紐約23日電
Bed Bath& Beyond23日宣布在新澤西州申請破產保護。(美聯社)
Bed Bath& Beyond23日宣布在新澤西州申請破產保護。(美聯社)

家居用品零售巨頭3B公司（Bed Bath& Beyond）23日宣布，該公司及其部分子公司已在新澤西州申請破產保護，以有序地結束經營業務。

根據公告，該公司將從本月26日起啟動360家Bed Bath& Beyond門市和120家buybuy BABY門市清倉甩賣，之後這些門店將作為資產被拍賣或出售。

擁有52年歷史的3B公司曾為美國最大的家居用品零售商，在其門店購物曾是一種流行文化現象。該公司總裁兼首席執行官休·格魯夫在一份聲明中感謝員工、客戶、合作夥伴和公司所在社區，並表示將努力為所有利益相關者實現其利益價值最大化。

華爾街日報說，3B公司經歷了多年淨利潤虧損，其重整計畫多次遭遇失敗。過去幾個月，該公司一直警告可能破產。今年2月，該公司曾與一家對沖基金達成10億元融資協議以推遲申請破產，但後來交易被取消。最近幾周，該公司經營慘淡，公司股價已跌至1元以下。目前，該公司從貸款機構獲得了2.4億元融資，以在資產清算過程中維持運營。

報道稱，申請破產保護將給3B公司提供喘息的空間，以讓其門店進行清倉甩賣並吸引潛在買家購買公司剩餘資產。若真有買家出現，3B公司將放棄清算計畫並選擇將資產出售。

彭博新聞社說，3B公司破產將波及上萬名員工，該公司的破產請求之一是支付員工總額約7600萬元的工資和福利。根據破產申請文件，3B公司估算其資產價值約為7.18億元，其門店清算出售預計將在6月30日之前完成。 

有分析指出，近年來受高利率和經濟衰退前景影響，美國零售業有多家公司申請破產保護，其中包括美國最大的婚紗零售商「大衛新娘」(David's Bridal)。與此同時，也有一些公司成功進行戰略創新，開啟了門店擴張之路。

破產 融資 零售商

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