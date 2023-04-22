我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情治圈MeToo？眾院查CIA涉掩蓋內部性侵 受害者逾50人

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

情治圈MeToo？眾院查CIA涉掩蓋內部性侵 受害者逾50人

中央社／華盛頓21日電
眾院情報委員會正調查中央情報局（CIA）疑涉阻撓內部舉報職場性侵、性騷，數十名女職員遭男同事伸狼爪的案子均未獲妥善處理，宛如中情局版MeToo。情境示意圖。（圖／Ingimage）
眾院情報委員會正調查中央情報局（CIA）疑涉阻撓內部舉報職場性侵、性騷，數十名女職員遭男同事伸狼爪的案子均未獲妥善處理，宛如中情局版MeToo。情境示意圖。（圖／Ingimage）

眾院情報委員會正調查中央情報局（CIA）疑涉阻撓內部舉報職場性侵、性騷，數十名女職員遭男同事伸狼爪的案子均未獲妥善處理，宛如中情局版MeToo。

政治新聞網Politico披露，今年1月以來已有至少3名中情局女性職員洽詢眾院情報委員會，稱中情局打壓女職員投訴妨害性自主。為第一位投訴人接洽眾院情報委員會的律師卡洛爾（Kevin Carroll）說，中情局也阻撓被害人向司法單位舉報。

據4名知情人士透露，眾院情報委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員特納（Mike Turner）與委員會的民主黨龍頭海姆斯（Jim Himes）接獲投訴後，上周致函中情局長伯恩斯（Bill Burns）要求協助委員會調查。

卡洛爾稱當事人告訴他，過去10年中情局內有多達54名女性職員聲稱遭同事性侵、騷擾，所有案件均未獲妥善處理。他直言「這是中情局版的Me Too」。

眾院情報委員會今年1月接獲一名中情局女職員舉報後展開調查。按卡洛爾的說法和一份被害人向地方執法單位的報案內容，女子稱遭男同事肢體施暴和多次強吻，但中情局都沒懲處加害人。她向局內好幾位長官反映，全都石沉大海。

女子還說局內安全辦公室人員告訴她，若向外部執法機構報案，他們就不再保護她免遭對方攻擊，還說繼續張揚此事飯碗恐不保。

卡洛爾說中情局威脅向國會尋求協助的女性，稱若揭發這些事會有嚴重後果。他指出日前第2位向眾院情報委員會投訴的女子聲稱遭局內同事性侵，中情局也沒給加害人適當處分；第3位女子揭露被同事性侵後，對方同樣沒事。

中情局否認打壓受害女職員向國會舉報。局內一名高層官員說：「外傳想找眾院情報委員會投訴者受到威脅的說法不實。局內從未威脅或阻攔任何人。」

律師柏恩茲（Kevin Byrnes）協助第一位投訴人另向公平就業委員會（EEO）討公道，也身兼其他幾位同樣聲稱遇職場性侵中情局女職員的委任律師。

但柏恩茲表示，中情局安全部門與公平就業委員會都不鼓勵受害者提告，稱這麼做對她們沒好處且恐引發機密外洩。

Politico指出，過去15年中情局就不時傳出局內性侵情事。2009年有2名女子說她們遭時任中情局阿爾及利亞站站長華倫（Andrew Warren）下藥迷姦。

調查人員當時在華倫的住處搜出10多卷他與女性發生關係的錄影帶，當中可看出有些女子呈半昏迷狀態。華倫後來認罪並被判刑5年。

2年前當時的中情局官員芮孟（Brian JeffreyRaymond）也對好幾項聯邦控訴認罪，包含性侵。他被控在14年間，下藥與性侵數十名透過約會app認識的女性。

芮孟是在派駐美國駐墨西哥大使館期間在墨西哥市被捕；當時墨西哥執法人員聽到一名赤身裸體的女子從他住處陽台尖叫。

2021年底美媒BuzzFeed也曾報導中情局握有正職與約聘者至少10人涉性犯罪的證據，被害人不乏幼童，但儘管不少案子被提交到執法機構，最後僅1人被起訴犯罪。

性侵 眾院 墨西哥

上一則

大型槍擊案創歷來最頻繁紀錄 幾乎每周1噩夢

延伸閱讀

跨性別禁參加女生比賽 眾院通過立法 參院、白宮不支持

跨性別禁參加女生比賽 眾院通過立法 參院、白宮不支持
日本眾院接恐嚇信 揚言殺死日相岸田文雄

日本眾院接恐嚇信 揚言殺死日相岸田文雄
約會軟體誘騙 白男至少性侵5女

約會軟體誘騙 白男至少性侵5女
洛市白男利用約會軟體性侵 至少5女受害

洛市白男利用約會軟體性侵 至少5女受害

熱門新聞

西南航空一輛飛機上，男乘客受不了嬰兒哭鬧破口大罵，最後被警方帶走。(截取自TikTok影片)

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

2023-04-19 10:48
高犯罪、高稅率等問題，讓民主黨執政的「藍州」居民紛紛出走，圖為曼哈頓天際線。(美聯社)

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

2023-04-20 09:23
楊洪傑(右)以流利中文表達自己的看法。(截自TikTok)

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

2023-04-14 11:10
65歲屋主摩納翰射殺20歲女駕駛。（華盛頓郡警長辦公室）

開錯車道想掉頭 紐約20歲女竟遭屋主連開2槍射殺

2023-04-18 01:52
過去16年裡曾經使用臉書的美國民眾，可能有資格加入數千萬用戶的求償行列。(路透)

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

2023-04-19 09:01
馬斯克在星艦爆炸後的第一時間反應。(截自影片)

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

2023-04-20 12:02

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母