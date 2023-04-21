WSJ：川普初選民調51% 力壓德桑提斯38%

去年12月，川普的支持度仍落後德桑提斯14個百分點，但現在反過來領先。圖為資料照片。（路透）

佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)仍未正式宣布參加共和黨 2024總統初選，但一直被視為前總統川普 最大的潛在競爭對手，不過華爾街日報的最新民調顯示，川普獲得過半數支持，以51%的支持率大幅領先德桑提斯13個百分點。

還在去年的12月，川普的支持度仍落後德桑提斯14個百分點，但現在反過來領先，有跡象顯示德桑提斯的勢頭漸失，極有可能影響他參選的決定。

德桑提斯雖尚未正式宣布參選，但數個月來已經以影子候選人的身分展開各項競選活動，包括備受矚目的籌款活動及全國巡迴演講等。

德桑提斯在去年11月期中選舉以壓倒性勝利成功連任佛州州長，因而刺激了支持度。此外共和黨在期中選舉的結果不如預期，也讓黨內一些人認為德桑提斯是總統候選人的另一選擇，可以挽回共和黨的支持度。

可是經過數個月的變化，尤其是川普涉嫌支付封口費被檢控後反而獲得更大支持，日前佛州有部分共和黨籍國會議員更宣布，他們支持川普競逐2024而不是他們的州長。

與上次12月的民調相比，德桑提斯在非常保守的共和黨選民、女性和擁有大學學位的選民裡表現更差。

不過在更廣泛的共和黨選民裡，德桑提斯仍以84%對78%輕微領先川普，更多受訪者認為他較川普(41%對31%)，是擊敗拜登總統的最佳人選。

在假設的大選對決中，德桑提斯領先拜登3%，而川普則以3%落後於拜登。

這個民意調查還發現，共和黨選民認為德桑提斯是最傳統的候選人，氣質最好；但川普是更強大的領導人，較多人認為川普與他們有相同價值觀。

至於共和黨其他已宣布參加初選的候選人裡，支持度完全不足以影響。川普政府任內第一位駐聯合國大使、南卡州前州長妮姬‧海理(Nikki Haley)只獲5%支持，南卡州聯邦參議員史考特(Tim Scott)的支持度更只得2%。