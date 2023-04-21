痛批聯邦管護難民失利致紐約淪陷 亞當斯與白宮會面

痛批聯邦管護難民失利 致紐約「淪陷」亞當斯與白宮會面。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)21日指責於聯邦政府未能控制住移民 危機，且未對紐約市提供更多財政援助，導致城市「被毀」；他本周在大華府多場公開活動演講中指責拜登政府管護不利，並會在21日與「白宮官員」會面，其發言人目前拒絕透露與會人姓名，但表示「總統不在其中」。

亞當斯說，紐約試圖幫扶難民，但難擋巨額花銷從而以「失敗」告終；他在華府與來自其他三位民主黨市長一起出席了一個小組討論，會上他表示，其政府自去年以來在沒有聯邦政府一分錢的情況下，為5萬2千多名拉美移民提供了堅實的服務。

他21日也會與一系列聯邦官員進行面對面會晤——據目前公開行程，他將在下午分別與聯邦緝毒局(Drug Enforcement Administration，簡稱DEA)局長米爾格拉姆(Anne Milgram)、財政部長葉倫(Janet Yellen)、聯邦緊急事務管理署(Federal Emergency Management Agency，簡稱FEMA)署長克里斯維爾(Deanne Criswell)見面。

而他的行程還包括與未透露姓名的「白宮官員」，亞當斯發言人萊維(Fabien Levy)拒絕透露官員姓名，但是說「總統不在其中」；上述一系列會面的重點將是如何解決紐約市的移民危機。

「他們將討論遊民落腳後的生計問題。」萊維透露，議程之一是市長推動聯邦政府加快移民的工作許可文件。

亞當斯最近幾周，對拜登政府對移民管控的批評越來越激進，他本周指責拜登「辜負了紐約市」，因為他沒有為去年春天開始抵達紐約五大區的數萬名難民提供更多的聯邦援助和服務；而就在一個月前，拜登才任命亞當斯為他2024年競選連任的官方代理人之一。

到目前為止，聯邦政府只向紐約市提供了大約800萬元的相關援助——與亞當斯政府計劃在7月1日之前花費14億元的危機相比，這只是滄海一毫。

亞當斯政府上月底向FEMA提交了一份申請，尋求大約6億5000萬元的援助，當局預計將在5月31日之前決定會批准多少。