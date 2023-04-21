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共和黨總統候選熱門人選 德桑提斯將訪日韓英以

中央社華盛頓21日綜合外電報導
佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）宣布將訪問多個美國重要盟國，替角逐2024白宮寶座的選戰暖場。歐新社
佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）宣布將訪問多個美國重要盟國，替角逐2024白宮寶座的選戰暖場。歐新社

佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）宣布將訪問多個美國重要盟國，替角逐2024白宮寶座的選戰暖場。

法新社報導，德桑提斯辦公室發布聲明表示，德桑提斯將訪問日本、韓國、以色列與英國，並宣布這趟旅程要替佛州找尋機會「擴展經濟夥伴關係」。

日本外務省表示，德桑提斯將在4月24、25日訪問日本，會晤日本首相岸田文雄。他也將在24日與外務大臣林芳正舉行工作晚宴。

在共和黨的2024年總統候選人提名競爭中，德桑提斯在民調與媒體關注度上都是前總統川普的最大對手。

儘管德桑提斯這次出訪僅稱是要為佛州尋找商業機會，但很可能被解讀為他試圖提升自己的外交與國安資歷。

日本與韓國都是美國在亞洲的重要盟國，駐日美軍規模在美國駐外美軍中居冠。

以色列則是另一個美國總統候選人向來會造訪的國家，尤其是共和黨人；而美國與英國的跨大西洋「特殊關係」，使得英國理所當然入選。

44歲的退伍軍人德桑提斯試圖把佛州變成保守派政策的實驗地，採行一系列政策包括放寬槍枝限制、限縮墮胎權，並在教育政策和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權益上發起文化戰爭。

但評論人士稱，他尚未在全國舞台上施展身手，而且川普的全國民調依舊領先德桑提斯。

德桑提斯還沒有正式宣布角逐總統，但這並不能阻止川普時常對他開砲。

德桑提斯 日本 佛州

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