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國家附屬、政府資助標籤 推特全刪

中央社舊金山21日綜合外電報導
推特繼昨天大舉刪除藍勾勾認證後，今天再刪除媒體帳號頁面的「國家附屬」及「政府資助」標籤，包括中國的新華社、俄國的「今日俄羅斯」（RT）等都不再有相關標註。Getty Images
推特繼昨天大舉刪除藍勾勾認證後，今天再刪除媒體帳號頁面的「國家附屬」及「政府資助」標籤，包括中國的新華社、俄國的「今日俄羅斯」（RT）等都不再有相關標註。Getty Images

推特繼昨天大舉刪除藍勾勾認證後，今天再刪除媒體帳號頁面的「國家附屬」及「政府資助」標籤，包括中國的新華社、俄國的「今日俄羅斯」（RT）等都不再有相關標註。

半島電視台（Al-Jazeera）報導，除新華社、今日俄羅斯及中國的環球時報不再被標註「國家附屬」外，包含美國「全國公共電台」（NPR）、英國的「英國廣播公司」（BBC）、加拿大「加拿大廣播公司」（CBC）等有公共資金挹注的西方媒體，也都不再被推特（Twitter）標註「政府資助」。

甚至推特原本一個用以說明為何要替媒體標註背後有國家支持的政策說明頁面，也已被刪除。

已轉為馬斯克（Elon Musk）旗下的推特，最近幾周發生多宗關於為媒體標註國營或政府補助記號的爭議。

紐西蘭國家廣播電台遭推特標註「政府資助」後，17日揚言退出推特；電台認為如此標註給予外界紐西蘭政府有介入編採的錯誤暗示。

美國的全國公共電台與公共電視網（PBS）近日也宣布推特帳號停更，以抗議遭馬斯克詆毀。加拿大廣播公司也跟進，認為這個標籤並未準確掌握到他們的管理體系結構。

瑞典廣播電台（Sveriges Radio）也表示將停止發布推文。

在馬斯克去年以440億美元買下推特之前，「國家附屬」的標籤只會給像新華社、今日俄羅斯等官方喉舌機構。然而這些標籤近期擴及到接受公共資助、但政府並未介入編採的新聞機構帳號。

綜合法新與路透報導，多個俄羅斯、中國與西方國家主要媒體機構先前被推特冠上「國家附屬」或「由政府資助」的標籤，如今都已被拿掉。這些標籤暗示政府可能插手編輯內容。

截至台灣時間今天下午2時，美國的全國公共電台（NPR）、中國官媒新華社、俄國的今日俄羅斯以及加拿大廣播公司（CBC）等機構的推特帳戶，相關標籤都被撤下。

除媒體機構外，中共人民日報歐盟分社社長陳衛華、中國環球電視網（CGTN）政論節目主持人劉欣、中國記者及政治評論家李菁菁帳號頁面的相關標籤也都消失。

推特上網友開砲。有人寫「安息吧，中國的『國家附屬』標籤」；有人說「至少應該換成『中國政府批准的推特帳號』」，也有人嘲諷稱「喔，太棒了，有更多理由不用推特了」。

馬斯克上周接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，推特正力求「精準」且正考慮修改標籤，「我們的目標只是盡可能地真實和準確，我們正著手將標籤調整為『公共資助』，我認為這可能不會讓人太反感」。

推特 俄羅斯 馬斯克

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