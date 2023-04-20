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小鹿受困屋底 專家爬行救出「超傻眼」 網：嚇到僵硬了

聯合新聞網／ 即時報導
動物救援人員在空屋底下發現一頭「鹿」。（取材自臉書）
動物救援人員在空屋底下發現一頭「鹿」。（取材自臉書）

根據「The Dodo」報導，一名動物救援人員日前接獲通報，電話那頭表示有隻鹿不明原因受困在空屋底下。當一行人趕抵現場展開救援行動，鑽進洞裡卻發現那根本「不是鹿」，讓救援英雄笑說「我覺得這真的很蠢，但又鬆了一口氣！」

托莎·史密斯（Tosha Smith）是一名野生動物救援人員，某個繁忙的星期四他接到求援電話，對方表示有頭年幼的鹿被困在一棟空房子下方。史密斯掛斷電話後便緊急趕往現場，沒想到後續案件發展卻讓他跌破眼鏡。

當史密斯抵達現場後，連同一名動物康復師以及三名員警也同樣出現在該棟房子，史密斯認為時間寶貴隨即壓低身子，接過員警的手電筒就往空屋底下的洞裡爬進去。當他小心翼翼地閃開各種管線，史密斯確實看到一頭「鹿」出現在他的視線範圍，「爬到一半的時候，我總覺得哪裡怪怪的」，小鹿不但沒有驚慌失措反而一動也不動，繼續往前爬才發現這根本不是真正的鹿，而是一個被丟棄的塑膠裝飾品，證實整起事件純屬虛驚一場。

烏龍報案真相大白讓所有人鬆了一口氣，史密斯慶幸表示沒有小鹿必須在失去媽媽的情況下長大。史密斯事後也在臉書曬出和塑膠小鹿的同框照，始終如一的姿勢讓網友幽默留言「可憐的寶寶，嚇到全身僵硬了」。

動物救援人員在空屋底下發現一頭「鹿」。（取材自臉書）
動物救援人員在空屋底下發現一頭「鹿」。（取材自臉書）
動物救援人員在空屋底下發現一頭「鹿」。（取材自臉書）
動物救援人員在空屋底下發現一頭「鹿」。（取材自臉書）

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