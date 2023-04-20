SpaceX星艦升空後爆炸 NASA署長：期待未來試飛

美國太空探索科技公司（SpaceX）打造的最強大火箭「星艦」今天首次升空後爆炸，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長表示，期待SpaceX從中學到經驗和未來的試飛。路透

美國太空探索科技公司（SpaceX ）打造的最強大火箭「星艦」今天首次升空後爆炸，美國國家航空暨太空總署（NASA ）署長表示，期待SpaceX從中學到經驗和未來的試飛。

路透報導，雖然這枚兩節式火箭飛船發射約4分鐘後就在空中爆炸，飛行高度未超過20英里（32公里），SpaceX人員仍為達成試飛首要目標─讓這艘新型太空船離開地表而喝采。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）也推文：「恭喜SpaceX首度整合試飛！歷史上每個偉大成就皆需甘冒某種程度的風險，因為風險大回報也大。期待SpaceX學到的一切，以及下次和未來的試飛。」

星艦（Starship）的太空艙原定在火箭發射後3分鐘與第一節火箭推進器分離，結果分離並未成功。太空船在飛到將近20英里的高度後起火解體。

美國聯邦航空總署（FAA）內部高層消息人士透露，看起來這艘太空船的自動飛行終止系統被啟動了，導致火箭解體。

不過，SpaceX人員在網上直播時，仍為星艦及火箭推進器首次離開發射台而歡呼，宣布這短暫的一刻象徵試飛成功。

SpaceX首席整合工程師印斯布拉克（John Insprucker）身兼直播評論人，他表示，這次試飛將提供大量重要數據，為公司推動額外測試來鋪路。

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）也在推特發文寫道：「恭喜SpaceX團隊令人興奮的星艦試射。為了幾個月後的下一次試射學到許多經驗。」

除了發射本身，這次測試任務未能達成其他幾個目標，像是讓星艦太空船進入太空，以及以極音速在距離夏威夷60英里（97公里）的海域重返地球大氣層，最後墜入太平洋。

儘管如此，讓星艦及火箭推進器首次升空仍是SpaceX一項重要里程碑。這家公司追求送太空人 重返月球，且最終能登上火星。SpaceX也是NASA「阿提米絲」（Artemis）載人太空飛行計畫的重要夥伴。