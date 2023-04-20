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BuzzFeed宣布裁員15% 關閉新聞網BuzzFeed News

世界新聞網／即時報導
BuzzFeed20日宣布裁員15%，並將關閉新聞分支BuzzFeed News。(美聯社)
BuzzFeed20日宣布裁員15%，並將關閉新聞分支BuzzFeed News。(美聯社)

網路新聞媒體公司BuzzFeed在20日發給員工的內部郵件中宣布，公司將會裁員15%，並且關閉旗下的新聞分支BuzzFeed News，給出的原因是營收欠佳。

這個決定會影響BuzzFeed商業、內容、技術以及行政部門的共180人；BuzzFeed News的關閉將會影響60名員工。紐約時報報導，跟BuzzFeed相似的網路媒體，如Vox Media、Vice等，都紛紛受到當今市場的影響；曾經以為依靠科技平台和社群媒體能夠帶來營收，如今卻發現付出與收入不成正比。

同樣是在今天，另一個網路新聞媒體公司Insider也宣布裁員10%。

在BuzzFeed News這個新聞分支關閉之後，公司會通過旗下另一個新聞網站HuffPost繼續產出新聞內容。公司執行長柏瑞蒂(Jonah Peretti)表示，原因是HuffPost更少依賴於社群媒體平台，並且仍然處於營利狀態。

消息一出，推特民眾對BuzzFeed News的關閉表示遺憾；也有不少人指出，與充斥著條列式網路瘋傳小測試和排行榜內容的BuzzFeed.com不同，BuzzFeedNews.com是一個認真做新聞的優質內容網站。該新聞網站自2021年總統大選期間誕生以來，產出過不少深度的政治、調查類新聞報導。在2021年，BuzzFeed News一份使用了衛星影像來報導中國政府在新疆設立「再教育營」的報導，拿到了新聞界至高榮譽普利茲獎(The Pulizer Prize)的國際新聞報導獎；2017年，在川普剛剛當選美國總統不久，BuzzFeed News公布了一份充滿關於川普的未經證實內容的卷宗，在當時掀起爭議。

曾任BuzzFeed編輯、後在2020年到紐約時報成為專欄作家的史密斯(Ben Smith)表示，「我很為BuzzFeed的成就感到驕傲，但覺得現在這個時刻，也算是一個媒體時代終結的開始——這是社群媒體和新聞之間連結的終結。」

社群媒體 營收 紐約時報

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