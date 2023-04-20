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SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

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「星艦」升空後數分鐘爆炸 SpaceX曝原因

編譯茅毅／即時報導
星艦20日成功升空並短暫飛行。(路透)
星艦20日成功升空並短暫飛行。(路透)

富豪馬斯克創辦的太空探索科技公司（SpaceX）無人載具「星艦」（Starship）20日再度試射，終於成功升空，但在飛行約4分鐘後爆炸解體墜海。馬斯克已預告幾個月後將再度試射。

該公司工程師對此對此表示，星艦上升時，遭遇「迅速、計畫外的分解」。英國廣播公司（BBC）引述SpaceX報導，該公司雖希望能夠撐久一點，惟並不認為這次試飛失敗，官網直播主甚至強調。起飛就是成功。

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馬斯克上個月曾表示，發射成功或失敗的機率是一半一半。「星艦」是全球威力最大的太空載具，共有33具超級重型火箭助推器，建造成本達30億美元，目標是載人到火星甚至其他適合人類生存的星球。

「星艦」的燃料包括液態氧和易燃的天然氣，將近450萬公斤重。升空後進入到星艦與推進器分離時發生狀況，兩者並未分離，而是在空中爆炸後墜海，原因尚待追查。

馬斯克對此推文強調，發射團隊這次「學到很多」，有助下次發射的準備工作；他並透露，幾個月後將進行又一次試射。

不過，下次試射將需聯邦航空局（FAA）核發另一張發射執照。

包括馬斯克和SpaceX在內，均為此次試射慶祝與道賀。該公司推文說：有像今天般的測試，成功來自我們所學的（經驗和知識），將有助我們改善星艦的可靠性，該公司尋求讓地球上的生命，能夠生活在不只一個星球上（make life multi-planetary）。

該公司在20日試射前即表明，只要沒炸毀發射台等發射設施，就算「贏了」。

星艦20日成功升空並短暫飛行。(Getty Images)
星艦20日成功升空並短暫飛行。(Getty Images)

影片來源：YouTube NASASpaceflight

馬斯克 SpaceX 太空

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