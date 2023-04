「星艦」升空後數分鐘爆炸 SpaceX曝原因

富豪馬斯克 創辦的太空 探索科技公司(SpaceX )無人載具「星艦」(Starship)20日再度試射,終於成功升空,但在飛行約4分鐘後爆炸解體墜海。馬斯克已預告幾個月後將再度試射。

該公司工程師對此對此表示,星艦上升時,遭遇「迅速、計畫外的分解」。英國廣播公司(BBC)引述SpaceX報導,該公司雖希望能夠撐久一點,惟並不認為這次試飛失敗,官網直播主甚至強調。起飛就是成功。

➤➤➤SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

馬斯克上個月曾表示,發射成功或失敗的機率是一半一半。「星艦」是全球威力最大的太空載具,共有33具超級重型火箭助推器,建造成本達30億美元,目標是載人到火星甚至其他適合人類生存的星球。

「星艦」的燃料包括液態氧和易燃的天然氣,將近450萬公斤重。升空後進入到星艦與推進器分離時發生狀況,兩者並未分離,而是在空中爆炸後墜海,原因尚待追查。

馬斯克對此推文強調,發射團隊這次「學到很多」,有助下次發射的準備工作;他並透露,幾個月後將進行又一次試射。

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK