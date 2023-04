SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

億萬富豪馬斯克 旗下SpaceX 公司的星艦,20日上午於德州 基地再度進行發射,完成歷史性的首次升空,但飛行數分鐘後於半空中爆炸。

SpaceX公司推文說,在火箭各節分離之前,星艦於半空中遭遇預期外的迅速分解。

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation