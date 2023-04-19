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美國主辦APEC 21位眾議員齊籲領袖會議邀蔡英文

中央社華盛頓19日專電

今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，21位聯邦眾議員近日聯名致函國務卿布林肯，指鑒於台灣對區域的重要經濟、文化與科技貢獻，美方應邀台灣總統蔡英文出席11月領袖會議。

美國今年由泰國手中接下主辦APEC的棒子，計劃分別於2月14日至28日、5月14日至26日及7月29日至8月21日舉辦3場資深官員會議，重頭戲經濟領袖會議將於11月12日當週在加州舊金山登場。

共和黨籍眾議員古登（Lance Gooden）18日領銜發出這封信函，並獲眾議院能源暨商業委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）及歐文斯（Burgess Owens）、拉馬法（Doug LaMalfa）與戴佳雷（Scott DesJarlais）等20名共和黨籍眾議員簽署。

根據中央社記者取得的信函副本，議員們在信中向布林肯（Antony Blinken）表示，台灣對區域有重要經濟、文化與科技貢獻，他們相信蔡英文值得充分尊重，台灣也應獲得與其他APEC會員國同等的公平待遇。

信函指出，美國現行法律早已明定，歡迎台灣總統隨時赴美國討論諸多重要雙邊議題，包括經濟、安全合作。數年前通過的「台灣旅行法」，也重申美國鼓勵美台高層互訪的政策，包括雙方總統。

信函說：「將蔡英文納入2023年APEC領袖會議符合上述政策，也能進一步強化我們兩國間的夥伴關係。」

相反地，信函警告，若因中共因素，繼續不讓台灣充分參與APEC，恐向外界傳遞錯誤訊號，等於美國進行雙邊關係還需請求中國許可。

台灣1991年以「中華台北」（Chinese Taipei）名義加入AEPC，自此以來，歷任總統皆未曾親自參與領袖會議，包括蔡英文在任7年期間，首兩年由親民黨主席宋楚瑜擔任代表，2018年起改派台積電創辦人張忠謀出席。

信函表示，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）近期與蔡英文在加州的會面，展現美國對台灣堅定不移的支持，美國領導人應持續重申支持「自由台灣」的底線，拒絕讓北京透過挑釁、脅迫作為施壓華府履行「一中政策」。

信函最後提醒布林肯，籌劃11月APEC領袖會議時，應記得台灣對區域、乃至全球穩定做出的重要貢獻，以及其在亞太區域的關鍵角色，對蔡英文發出正式邀請函。

蔡英文 APEC 眾議員

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