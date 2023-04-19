市長亞當斯等多位民代 接受盧氏兄弟政治捐款3萬多元

去年9月，長樂公會成立24周年，市長亞當斯到場祝賀。(資料圖 記者鄭怡嫣/攝影)

涉嫌在紐約華埠 開設和經營中國秘密警察 站而面臨聯邦指控的紐約僑領盧建旺及其胞弟盧建順近年來共向紐約政界人士捐贈了3萬多元，其中包括市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚，以及華裔國會眾議員孟昭文 、州參議員劉醇逸、市議員馬泰等。

聯邦檢方指控長樂公會前主席盧建旺和現任長樂公會秘書長陳金平犯了間諜罪和妨礙公務罪，他們利用長樂公會在華埠的辦事處開辦非法警察局，代表中國政府追蹤和騷擾美國的政治異見人士。現任長樂公會主席，盧建旺的胞弟盧建順沒有被起訴。不過，法庭文件提到，盧建順是秘密警察站的七名「負責人」之一，「支持」被控非法活動。

據「每日新聞」報導，盧氏兩兄弟近年來至少向紐約民選官員捐款3萬2625元。

亞當斯在2021年的成功競選中收到了盧建順的2500美元捐款。市長競選活動發言人18日稱，鑒於盧建旺被起訴，他們將退還這筆錢。亞當斯去年9月作為特邀嘉賓參加了在皇后區舉行的長樂公會成立24周年慶祝晚會。不過，市長辦公室稱，市長每周受邀參加幾十場活動，他出席活動是為了表示對當地社區的支持，並不構成任何形式的認可。

根據州政府的記錄，2021年12月，霍楚(Kathy Hochul)宣布競選州長後，霍楚的競選團隊收到了盧建順的2500美元捐款。霍楚的一位發言人沒有回覆是否打算退還這筆錢。

根據聯邦文件，選區包括法拉盛的皇后區華裔民主黨眾議員孟昭文(Grace Meng)去年5月從盧建旺那裡得到了600元競選捐款。孟昭文的發言人說，孟昭文雖然很可能在當地社區活動中遇到過盧建旺，但兩人沒有「私人關係」。而且，孟昭文很快向一個非牟利機構捐贈了相同數額的錢。

根據州政府的文件，從盧氏兄弟那裡獲得最多競選經費的民代是州參議員劉醇逸。盧建旺2006年向當時擔任市議員的劉醇逸捐款500元，其胞弟盧建順當年為其捐款300元。自那以後，盧建旺為劉醇逸的競選活動共捐款2100元，盧建順捐款1萬3625元，最近一次是在去年1月12日捐了1000元。劉醇逸的發言人尚未就此表態。

市政府記錄顯示，盧氏兄弟共向選區包括華埠的市議員馬泰(Chris Marte)捐款700元。馬泰也沒有就此表態。

紐約市前市長白思豪(Bill de Blasio)和競選失利的市長候選人楊安澤(Andrew Yang)分別得到了盧氏兄弟5950元和2000元的捐款。