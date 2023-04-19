受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

西南航空一輛飛機上，男乘客受不了嬰兒哭鬧破口大罵，最後被警方帶走。(截取自TikTok影片)

TikTok上一段拍攝於飛機上的短影音走紅網路，影片中一位非裔 男乘客不滿附近座位的嬰兒哭鬧，直接大罵出口，引來空服人員試圖調解，沒想到他罵到停不下來，怒罵理由卻無比滑稽，引起網友討論。

根據影片內容，影片上傳者所在的西南航班客機因為天氣問題暫未飛行，畫面隨即切換到飛機機艙之中，能聽見一名男子在大喊「那個小孩已經哭了40分鐘了，你們要讓他停下來。」

男子一開罵就停不下來，還說「如果這個小孩是個非裔小孩，會發生什麼事情？」空服人員怎麼勸，男子都繼續破口大罵，音量還不小。此時可見空服已經讓同事去通知警方了。

衝突繼續發酵，一名空服人員向鬧事男子說，「你一直在大聲喊叫」。男子怒回嗆，「那個嬰兒也在大叫啊！」空服回，「但你是個成年男人」。男子回說，「那個混蛋(指嬰兒)有多付錢可以讓他大叫嗎？」

這時機艙乘客已經紛紛不耐煩了，能聽見此起彼伏的聲音讓男子閉嘴。

影片的最後可以看到，飛機終於到達目的地奧蘭多，但是男子不願意下飛機。全程，坐在男子隔壁的白人女子一直捂臉無語，看起來十分無奈。影片上傳者推測這名女子是鬧事男子的妻子。終於下飛機後，男子仍然堅持自己的立場，認為責任方在於帶嬰兒的大人沒有管好小孩而造成他的困擾。根據影片，這名男子最後仍被警方從機場 帶走。

不少網民被男乘客的怒罵理由逗笑了，「看到『你在大叫』，『這嬰兒也是啊』那邊我爆笑了」、「飛機上唯一的小孩子應該就是這個大罵的男人吧」、「很同情他老婆，這下可能變前妻了」。