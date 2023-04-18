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數十隻毛小孩獲救…死貓狗裝垃圾袋 車主被控虐待動物

編譯陳韻涵／即時報導
新澤西州警方日前逮捕一名車主，涉嫌將數十隻活著的貓狗關在車內多日。(取材自臉書)
新澤西州警方日前逮捕一名車主，涉嫌將數十隻活著的貓狗關在車內多日。(取材自臉書)

新澤西州警方日前逮捕一名卡車車主，這名車主涉嫌將數十隻活著的貓狗關在車內多日，且把另外數十具貓狗屍體分別裝進垃圾袋中棄置車內；動物救援組織、收容所及與動物醫院通力合作，不僅救出數十隻受困髒亂惡臭環境多日的貓狗，並為牠們診療、梳洗後安置在各收容所。

新州州警表示，來自維吉尼亞州的53歲琳恩‧雷納德(Lynn Leonard)11日返回Marshalls百貨公司的停車處時落網。 

拉瑪波柏根(Ramapo-Bergen)動物救援中心的救援人員從車中救出38隻狗和八隻貓，據悉牠們自6日起就被關在這輛車內。

警方11日下午4時45分接獲顧客報案，稱看到多條狗在停車場亂跑，車裡飄出惡臭。

救援人員表示，車裡充滿屎尿，貓狗擠在一起。

州警表示，這輛Chevy Silverado的駕駛座有25隻活的貓狗，另有三個木箱裝著其他活體動物，動物屍體則裝袋放在行李箱。

州警表示，死亡的貓狗超過30隻；救援人員則說總數可能超過40隻，每隻動物分開包裝且寫有名字。

拉瑪波柏根動物救援中心表示，這些狗大多為混種狗且可能有血緣關係；該中心與其他夥伴單位及獸醫合作，逐一檢查獲救貓狗是否需要治療，並梳理牠們髒兮兮的身軀，隨後收容在各單位。

拉瑪波柏根動物救援中心執行主任梅根‧布蘭斯特(Megan Brinster)表示，「11日晚發現這些動物受虐是個悲劇，但各單位協力解救這些動物脫離苦難。」

布蘭斯特感謝漢普頓動物防治中心(Hampton animal control)即刻提供協助，並熬夜確認每隻動物都獲得安全處置。

新州州警表示，布萊爾斯鎮(Blairstown)動物醫院和紐頓(Newton)動物醫院也有幫忙。

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