運錢車停沃爾瑪 200萬個10分硬幣沒了…停車場到處都是

一輛運載錢幣的貨車日前停在費城拜貝瑞路的沃爾瑪停車場，被竊走價值20萬元的10分硬幣。(谷歌地圖)

警方正在追查費城 東北地區一起搶劫案的嫌犯，據報一群嫌犯闖入一輛運載錢幣的貨車，盜走總價值20萬元的10分硬幣。調查人員向「行動新聞」(Action News)透露，他們正在尋找的嫌疑人最多達六個。

警方於13日清晨6時左右接獲報案，遭竊賊闖入的的重型貨車停放在拜貝瑞路(Byberry Road)第4300街區(4300 block)一家沃爾瑪 (Walmart)賣場的停車場，內有價值約75萬元的10分硬幣。

前往現場處理的警員表示，估計約200萬個10分硬幣、價值20萬元的金錢被偷走。

根據調查，警方認為嫌犯開著一輛玻璃窗為深色、車身白色的Chrysler 300，以及一輛深色的皮卡車逃離，據信嫌犯穿著全黑與灰色的運動衫。

警方最初抵達案發現場時，10分硬幣從沃爾瑪停車場一路散落至伍德黑文路(Woodhaven Road)。

載運10分硬幣的貨車司機12日從費城鑄幣局(Philadelphia Mint)裝運硬幣，並在長途駕駛前往佛羅里達州以前先驅車回家睡一覺。

費城東北警探處(Northeast Detectives)的萊恩警監(Jack Ryan)說明：「這是常見做法，裝載要送去佛州 的錢，回家睡一晚，早上再上路。」

該貨車司機將車停在沃爾瑪停車場，13日清晨返回後發現車門大開。

萊恩指出竊賊試圖將硬幣與其他東西裝在一起，停車場到處都是10分硬幣。

至截稿前本案仍在調查中，警方呼籲任何人若掌握相關情報務必通報警方。