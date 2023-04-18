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駭人錄音曝光…奧州郡警長想殺記者凌遲黑人 州長促辭職

記者張聲肇/即時報導
奧克拉荷馬州長史迪特。(美聯社)
奧克拉荷馬州長史迪特。(美聯社)

奧克拉荷馬麥克科頓郡（McCurtain County）警長科拉迪（Kevin Clardy）要殺記者，懷念白人可以凌遲黑人的舊日時光的談話錄音曝光，州長史迪特（Kevin Stitt）要他和同一會議上的有關官員辭職。

不過警長辦公室反咬錄音者「違法」錄音，並威脅以重罪罪名控告洩密各方。警長辦在臉書上不談麥克科頓郡紀事報報導的駭人內容，只說問題很複雜，複雜到「很遺憾我們必須處理」的程度。

不管多複雜，郡、警討論要殺死兩名記者、吊死黑人的內容見諸報章後，引發各界憤怒與抗議，州長和代表該郡的州議會眾議員鄧普錫（Eddy Dempsey）都說科拉迪等人該辭職。

警長辦說那場公開會議上的談話錄音已遭竄改，會害死很多人。「警方正在調查多起嚴重違反科羅拉多州通訊安全法事件......該法明確指出，秘密錄下你非與會者、未獲在場至少一人同意的談話，是違法的事。」

奧克拉荷馬州立大學新聞學教授塞內特（Joey Senat）說，根據奧州法律，官員談話場合，根據合理期盼不屬於私密會議，錄下談話內容屬合法行為。

紀事報發行人威靈翰（Bruce Willingham）說，3月6日郡政府主席會議結束後，他在議場留下「有聲啟動」的錄音機，因為他懷疑與會者會持續討論郡裡的公共事務，而會議宣布結束後這麼做，違反了奧克拉荷馬州的「公開會議法」。

威靈翰說，他和律師討論過兩遍，確認他這麼做沒有違法。

這段錄音內容包括科拉迪、警官曼寧（ Alicia Manning）和第二區郡府主席簡寧斯（ Mark Jennings）討論如何處理威靈翰父子。威靈翰兒子克瑞斯在該報任記者。簡寧斯跟兩位警察主管說，「我知道哪裡挖好了兩個洞，也許有朝一日你們會用到，」警長答道，「我有挖土機。」簡寧斯又說，他認識路易斯安那兩、三名殺手，「都是很安靜的人。」

奧克拉荷馬州 黑人 警察

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