北美最大婚紗業者「大衛新娘」聲請破產 若無買主恐停業

近幾年因新冠疫情衝擊、高通貨膨脹和結婚率降低，婚紗需求銳減，導致北美最大的婚紗禮服業者「大衛新娘」17日聲請破產，五年內第二度尋求買主，否則恐將停業。(Getty Images)

北美最大的婚紗禮服業者「大衛新娘」(David's Bridal)17日聲請破產 ，五年內第二度尋求買主收購，如果無人接手，恐將關門大吉。

「大衛新娘」在宣告破產的聲明中提到，對於已接訂單將如期出貨、不會受影響或延遲，但如果找不到買主收購該公司，恐怕不得不停止營運。

這家曾於2018年聲請破產的公司稱，近幾年因新冠疫情 衝擊、婚紗需求減少、高通貨膨脹而陷入困境。

大衛新娘以銷售平價婚紗禮服著稱，執行長馬庫姆(James Marcum)在聲明中說，該公司決心專注於未來，深信他們扮演重要角色，以確保每一位新娘無論預算多少都能擁有自己的完美禮服。

根據大衛禮服在新澤西州破產法庭提報的文件，這家總部位於賓州的業者在全美共有294家門市、雇用1萬名員工，其婚紗禮服價格最低199元。

根據聯邦「員工整頓及再培訓通知法案」(WARN Act)，員工至少100人的私營企業必須在大規模裁員 前60天發通告。大衛新娘已於15日發出通知，表示8月之前將裁員9000人以上。

根據提交法庭的文件 ，全美約25%新娘婚禮時穿大衛新娘的禮服，該公司經營70年來已為7000萬名新娘提供禮服。

大衛新娘目前負債2億5690萬元，已委請顧問在必要時處理停業拍賣。

前一次聲請破產讓大衛新娘得以刪減債務4億3400萬元，但就在脫離破產保護第11章時遇到疫情爆發、實體婚禮被暫時禁止，業績受挫。