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川普被訴後捐款激增 競選募款今年已逾3400萬元

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川普被訴後捐款激增 競選募款今年已逾3400萬元

中央社紐約15日綜合外電報導
前總統川普(左)。(路透)
前總統川普(左)。(路透)

前總統川普今年已為2024總統大選籌集超過3400萬美元。競選團隊表示，籌款大增得益於紐約對川普的刑事指控，被訴後的募款數接近今年前3個月的總額。

美聯社報導，川普競選團隊表示，川普今天向聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）提交的最新募款報告顯示，主要競選賬戶和聯合募款賬戶在今年前3個月籌集超過1880萬美元。

因捲入2016年大選封口費案，川普在3月30日遭曼哈頓大陪審團起訴。而在1月1日至3月31日期間，募款總額中有400萬美元是川普被起訴後所籌集。

川普利用自己被起訴的消息來籌集資金，他的競選團隊表示，自3月30日被起訴到今天截止提交募款報告期間，川普籌集到了1540萬美元。

川普還面臨其它幾項刑事調查，他試圖利用這些訴訟爭議來鼓動支持者。川普聲稱所有案件都出於政治動機，他指稱紐約的指控是「選舉干預」，不過也暗示這些指控可能反助他贏得支持。

川普主導了共和黨備戰2024年總統選舉的早期階段，但這一次許多共和黨大金主已在尋求支持其他人選。在川普被起訴以前，他的競選募款一直達不到總統任內幾小時或幾天就能籌集到的巨額資金。

目前只有少數共和黨人正式宣布參選，包括川普任內常駐聯合國代表、前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley）；以及在川普遭起訴的幾天後宣布參選的前阿肯色州州長哈欽森（Asa Hutchinson）；還有科技企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。

包括佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）在內的更多人選，預計將在下次募款報告截止期，即7月中旬前宣布參選。

川普 共和黨 南卡羅來納州

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