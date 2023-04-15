我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓官方稱「滿漢全席」朝鮮美食 中網民罵：你們是漢是滿?

紐約「枕頭大戰」開打 華人參與者「柔軟」互毆好紓壓

新聞周刊民調：逾半美國人支持協防台灣

中央社／紐約15日綜合外電報導
雜誌「新聞周刊」（Newsweek）最近委託進行的調查顯示，超過一半的受訪美國民眾表示，支持美國及盟國在中國入侵時防衛台灣。圖為聯邦眾院議長麥卡錫(中)4月5日在加州接待蔡英文總統(左)。(美聯社)
雜誌「新聞周刊」（Newsweek）最近委託進行的調查顯示，超過一半的受訪美國民眾表示，支持美國及盟國在中國入侵時防衛台灣。圖為聯邦眾院議長麥卡錫(中)4月5日在加州接待蔡英文總統(左)。(美聯社)

雜誌「新聞周刊」（Newsweek）最近委託進行的調查顯示，超過一半的受訪美國民眾表示，支持美國及盟國在中國入侵時防衛台灣。

56%受訪者表示支持（31%）或強烈支持（25%）美國干預台海危機，只有12%反對。

Redfield & Wilton Strategies公司4月4日訪問1500名有投票資格的成年人發現，美國民眾對直接介入台灣突發事件的支持率，從2022年8月中旬的47%上升9個百分點，反對比率則維持不變。

這項調查是在聯邦眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和台灣總統蔡英文在美國本土舉行會談的前一天完成。

長期以來，台灣安全一直是美國及其盟友關注的問題，但俄羅斯入侵烏克蘭，加上北京相關措辭越來越堅決，都使得發生衝突的可能性更加明顯。

除支持保衛台灣者增多，這份民調還顯示多數受訪者認為中國（41%）是美國利益的「最大威脅」，其次是俄羅斯（35%）、北韓（7%）和伊朗（3%）。

傾向共和黨的選民，有52%認為中國是「最大威脅」，認為俄羅斯者僅28%；傾向民主黨的選民則有34%認為中國是「最大威脅」，45%認為是俄羅斯。

美中政治關係多年來的低迷波及到兩邊社會。在美國，民眾多對中國政府抱持負面觀感，對其領導人習近平的信任度也很低。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）政治學者郭泓均（Raymond Kuo）說，民調反映出台灣更頻繁出現在美國政治領袖的口中。

他告訴「新聞周刊」：「台灣是少數美國政壇橫跨兩黨都極為關注的議題之一，美國大眾對台灣一直潛藏支持。外界也可看到美國大眾輿論從『不知道』和『不』，轉變為『是』。」

在「新聞周刊」4月這份調查中，50%受訪者認為美國保衛台灣免受中國攻擊是出於「條約承諾」，其中包括48%的共和黨人和58%的民主黨人。

約1/3受訪者表示，他們不知道台灣是否為軍事盟友，顯示美國對台政策的語義微妙之處常被忽略。

史丹佛大學胡佛研究所學者祁凱立（Kharis Templeman）說：「闡明美國在台灣問題上的實際立場，重申美國認為台灣的國際地位尚未確定，以及最終決定需要海峽兩岸達成和平和自願的協議，將會讓我們的政府受益。」

俄羅斯 民調 民主黨

上一則

逃離中國的63名基督徒 在德州東部定居

延伸閱讀

逃離中國的63名基督徒 在德州東部定居

逃離中國的63名基督徒 在德州東部定居
前白宮顧問：護台已成美政策 衝突端視習近平野心

前白宮顧問：護台已成美政策 衝突端視習近平野心
商務部長：已有200多家廠商申請晶片補助

商務部長：已有200多家廠商申請晶片補助
華郵：外洩機密文件顯示 美早知中國偵察氣球不只1個且美方技術落後

華郵：外洩機密文件顯示 美早知中國偵察氣球不只1個且美方技術落後

熱門新聞

美國半數州又出現新的新冠變種病毒，加州、新州和維州成熱點。圖為聯邦政府提供的新冠檢測盒上畫有病毒模型。(美聯社)

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

2023-04-12 22:38
肯塔基州州長貝希爾(左)在記者會上一度哽咽。他有兩個好朋友在這起槍擊案中喪生，還有一名朋友正在醫院接受救治。(Getty Images)

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

2023-04-10 12:30
一名網友在Reddit論壇貼出他的Costco蛋糕訂購單，上面強調不要有裝飾、不要有文字，還畫了示意圖給對方看。(擷自Reddit)

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

2023-04-09 10:22
韓裔男子辛秦(左)、獲得撤銷起訴的魏斯特。(取自GoFundMe、警局檔案照)

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

2023-04-11 10:21
楊洪傑(右)以流利中文表達自己的看法。(截自TikTok)

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

2023-04-14 11:10
儘管去年秋天耶魯大學法學院帶頭反對「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，但11日公布的最新排名，耶魯法學院仍居榜首。圖為耶魯法學院的貝克樓。(美聯社)

「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

2023-04-11 19:47

超人氣

更多 >
洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
傳中國不準備安排布林肯訪中 疑與偵察氣球調查有關

傳中國不準備安排布林肯訪中 疑與偵察氣球調查有關