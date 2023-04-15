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前白宮顧問：護台已成美政策 衝突端視習近平野心

中央社台北15日綜合外電報導
前白宮國家安全顧問歐布萊恩。（中央社）
前白宮國家安全顧問歐布萊恩。（中央社）

美國政府資助的媒體「美國之音」（VOA）今天報導，前白宮國家安全顧問歐布萊恩說，美中是否會為台灣而爆發衝突，要看中國國家主席習近平有多大的虛榮心及如何受野心驅使。

根據報導，歐布萊恩（Robert O'Brien）4月12日在媒體Semafor舉辦的2023年世界經濟峰會（World Economy Summit）上說，總統拜登4度聲稱美國會出兵保衛台灣，其他官員最後並未像以往那樣修正發言，說明這已是美國政策。

歐布萊恩還說，在美國軍方，愈來愈多人意識到中國不僅準備「對台灣發動兩棲攻擊並收回台灣」，還在「建立一支可以主宰世界的軍隊」，中國將成為首屈一指的軍事、政治、經濟、外交強國，因此「我們需要為中國將變得比以前更加咄咄逼人做好準備」。

他舉例，中國在亞太地區的強勢行動包括威脅台灣、與印度爆發邊境衝突、將南海軍事化等，中國的行動還擴及非洲、拉丁美洲和加勒比海、歐洲等地。

歐布萊恩認為，中國將在全球各地挑戰美國，鑒於習近平的虛榮心和個人野心，美中可能會因為台灣而爆發衝突。

他說，習近平不像中國前領袖鄧小平等人願意為了國家更大利益及發展，擱置個人榮耀和勝利，而是「想在有生之年實現抱負的人」。

但歐布萊恩也說，美中為台灣爆發衝突並非不可避免，避免戰爭的做法是透過美國的領導地位及前總統雷根所提出「實力帶來和平」的信條。

他提到，若美方能部署高超音速武器，重整軍隊，使工業基礎達到應有水準，重建海軍同時維護現有飛機，並繼續打造新型飛機，這樣就能為中國製造風險，即使是習近平也須小心避免與美衝突。

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