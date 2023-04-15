回應馬斯克暫停AI研發聯名信 OpenAI執行長這麼說

OpenAI執行長奧特曼。美聯社

特斯拉 執行長馬斯克與上千名科技界人士日前簽署公開信，呼籲暫停發展人工智慧（AI ）六個月。開發出ChatGPT 的OpenAI公司執行長奧特曼（Sam Altman）公開回應說，安全對OpenAI很重要，並否認正在研發功能更強的GPT-5。

Business Insider、CNBC報導，奧特曼13日在麻省理工大學表示，他很同意公開信的部分重點。他們訓練完GPT-4後，過了六個月以上才釋出。花時間真正研究模型的安全性，真正了解箇中狀況、並盡量減少問題至為關鍵。他說：「我認為慎重行事、更嚴格把關安全性相當重要。但我不認為公開信是最佳解決方式」。

3月的公開信呼籲，研究比GPT-4更先進的AI模型一事，至少應暫緩半年；GPT-4是熱門聊天機器人ChatGPT的最新版本。

奧特曼同時指出，較早發布的公開信宣稱OpenAI正在訓練GTP-5，他說「我們現在沒有（這麼做）、未來一段時間也不會，所以某個程度來說這有點傻」。但他透露該公司正在研發GPT-4的附加功能，以解決安全問題。奧特曼強調：「能力越強大，安全門檻也越高」。

奧特曼說，OpenAI會對AI發展盡可能坦誠相對，相信新技術會影響到每一個人，應該盡量讓大家參與測試且從中學習。

今年稍早，奧特曼坦承，AI技術讓他「有點害怕」。使用AI的安全性和道德性問題也出現在白宮、國會山莊、美企會議室裡。