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非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

該花就得花…有這5個跡象 你家冰箱該換了

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

記者顏伶如／即時報導
楊洪傑(右)以流利中文表達自己的看法。(截自TikTok)
楊洪傑(右)以流利中文表達自己的看法。(截自TikTok)

一名非洲裔女子日前在TikTok短片中模仿並嘲諷美甲店女員工一邊工作一邊聊天的口音，指稱「這就是華人一邊幫妳美甲一邊跟朋友聊天的樣子」，短片裡還罵道「婊子，閉嘴」。學習中文12年、正在北京清華大學進修的非洲裔TikTok海外行銷洞悉經理楊洪傑(Hasani Arnold)譴責非裔女子的種族歧視言行，回批「妳在這個視頻裡面說的話，完全不是中文」。楊洪傑短片發布5天已有150萬瀏覽人次，32萬餘網友按讚。

楊洪傑在55秒的短片中說：「做為一個學過中文12年的人，我可以告訴妳，這個完全不是中文。除此之外，我也不懂，為什麼妳會選擇發這種視頻。」短片標題中寫道，平常不會發表回應短片，「可是我真的不明白」。

@hasaniarnold

I don’t usually make response videos, but I just don’t get it. #blackinchina #chinese #languagelearning #language

♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show

他說：「妳發這種視頻之前，有沒有考慮過，會讓在美國亞洲人和黑人之間已經很差的關係越來越差，越來越壞？妳肯定沒有做過任何認真的思考。」

他指出：「妳可能覺得妳模仿中文，或所謂的假中文是很搞笑的製造視頻方式，但是，我能告訴妳，並不搞笑。」

出生於紐約市的楊洪傑是蘇世民學者(Schwarzman Scholar)，畢業於亨特學院(Hunter College)，目前在北京清華大學進修。

北京 種族歧視 TikTok

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