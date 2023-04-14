我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

該花就得花…有這5個跡象 你家冰箱該換了

國際旅遊市場今夏繼續報復成長 機票比去年貴3成

家屬同意肯州銀行槍手腦部送交CTE病變研究

記者顏伶如／即時報導
施特金涉嫌重大槍擊案。(美聯社)
施特金涉嫌重大槍擊案。(美聯社)

肯塔基州路易維爾市(Louisville)老國家銀行(Old National Bank)10日發生重大槍擊案，25歲前任員工施特金(Connor Sturgeon)持AR-15攻擊步槍掃射造成五死八傷，但後來遭到員警擊斃。施特金的父親塔德‧施特金(Todd Sturgeon)透過簡訊對美國有線電視新聞網(CNN)表示，已經同意兒子頭腦送交慢性創傷腦部病變(Chronic traumatic encephalopathy，CTE)研究。

塔德‧施特金表示，施特金的腦部目前正接受慢性創傷腦部病變檢驗，「可能要過一陣子才會知道結果」。

施特金家族發言人帕默爾(Pete Palmer)也證實，家屬與肯州法醫都希望施特金的腦部能夠送交檢驗。

慢性創傷腦部病變屬於腦部神經病變，經常發生於頭部重覆受傷的患者，許多病患為運動員與退役軍人。多項醫學研究顯示，頭部曾經多次受傷，即使沒有出現腦震盪，都可能出現慢性創傷腦部病變。

帕默爾說，家屬表示施特金曾經有過三次嚴重腦震盪，兩次發生於八年級身為足球隊隊員期間，另一次發生於高中九年級時打籃球時。

慢性創傷腦部病變只能透過解剖及神經病理學檢查確認。患者腦部出現濤蛋白(tau protein)累積，阻礙神經通路，導致記憶喪失、混淆、無法正常判斷、暴躁、憂慮、焦慮、無法克制衝動等症狀，有時候還出現自殺行為。

路易維爾警方尚未公布施特金作案動機。

波士頓大學CTE研究中心(Boston University CTE Center)指出，2021年在南卡羅來納州槍殺六人的前任職業美式足球NFL球員亞當斯(Phillip Adams)，作案時就患有慢性創傷腦部病變。亞當斯足球生涯長達21年，犯案之後引彈自盡。

足球 亞當斯 南卡羅來納州

上一則

史努比真實版 牧羊貴賓犬萌樣吸引22萬粉絲

延伸閱讀

亞當斯砍教育預算 移民聯盟抗議

亞當斯砍教育預算 移民聯盟抗議
快看世界／科幻電影真實上演 拯救紐約治安的秘密武器

快看世界／科幻電影真實上演 拯救紐約治安的秘密武器
年薪15.5萬… 紐約市「滅鼠沙皇」出爐 第1招出手

年薪15.5萬… 紐約市「滅鼠沙皇」出爐 第1招出手
肯州銀行5死8傷槍案 兇手背後開槍打死女職員 警方馳抵3分鐘擊斃

肯州銀行5死8傷槍案 兇手背後開槍打死女職員 警方馳抵3分鐘擊斃

熱門新聞

美國半數州又出現新的新冠變種病毒，加州、新州和維州成熱點。圖為聯邦政府提供的新冠檢測盒上畫有病毒模型。(美聯社)

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

2023-04-12 22:38
肯塔基州州長貝希爾(左)在記者會上一度哽咽。他有兩個好朋友在這起槍擊案中喪生，還有一名朋友正在醫院接受救治。(Getty Images)

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

2023-04-10 12:30
一名網友在Reddit論壇貼出他的Costco蛋糕訂購單，上面強調不要有裝飾、不要有文字，還畫了示意圖給對方看。(擷自Reddit)

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

2023-04-09 10:22
韓裔男子辛秦(左)、獲得撤銷起訴的魏斯特。(取自GoFundMe、警局檔案照)

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

2023-04-11 10:21
儘管去年秋天耶魯大學法學院帶頭反對「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，但11日公布的最新排名，耶魯法學院仍居榜首。圖為耶魯法學院的貝克樓。(美聯社)

「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

2023-04-11 19:47
美國前總統川普12日晚間接受福斯新聞主播塔克．卡森專訪。（翻攝自推特＠/Aaron Rupar）

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

2023-04-12 04:36

超人氣

更多 >
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
今年十大高薪工作出爐 醫療業最吃香

今年十大高薪工作出爐 醫療業最吃香
五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群

五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群