家屬同意肯州銀行槍手腦部送交CTE病變研究

施特金涉嫌重大槍擊案。(美聯社)

肯塔基州路易維爾市(Louisville)老國家銀行(Old National Bank)10日發生重大槍擊案，25歲前任員工施特金(Connor Sturgeon)持AR-15攻擊步槍掃射造成五死八傷，但後來遭到員警擊斃。施特金的父親塔德‧施特金(Todd Sturgeon)透過簡訊對美國有線電視新聞網(CNN)表示，已經同意兒子頭腦送交慢性創傷腦部病變(Chronic traumatic encephalopathy，CTE)研究。

塔德‧施特金表示，施特金的腦部目前正接受慢性創傷腦部病變檢驗，「可能要過一陣子才會知道結果」。

施特金家族發言人帕默爾(Pete Palmer)也證實，家屬與肯州法醫都希望施特金的腦部能夠送交檢驗。

慢性創傷腦部病變屬於腦部神經病變，經常發生於頭部重覆受傷的患者，許多病患為運動員與退役軍人。多項醫學研究顯示，頭部曾經多次受傷，即使沒有出現腦震盪，都可能出現慢性創傷腦部病變。

帕默爾說，家屬表示施特金曾經有過三次嚴重腦震盪，兩次發生於八年級身為足球 隊隊員期間，另一次發生於高中九年級時打籃球時。

慢性創傷腦部病變只能透過解剖及神經病理學檢查確認。患者腦部出現濤蛋白(tau protein)累積，阻礙神經通路，導致記憶喪失、混淆、無法正常判斷、暴躁、憂慮、焦慮、無法克制衝動等症狀，有時候還出現自殺行為。

路易維爾警方尚未公布施特金作案動機。

波士頓大學CTE研究中心(Boston University CTE Center)指出，2021年在南卡羅來納州 槍殺六人的前任職業美式足球NFL球員亞當斯 (Phillip Adams)，作案時就患有慢性創傷腦部病變。亞當斯足球生涯長達21年，犯案之後引彈自盡。