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史努比真實版 牧羊貴賓犬萌樣吸引22萬粉絲

中央社洛杉磯14日綜合外電報導
一隻名叫貝里（Bayley）的牧羊貴賓犬完全是史努比分身，在社群媒體Instagram吸引超過22萬粉絲追蹤。（截取自Instagram@bayley.sheepadoodle）
一隻名叫貝里（Bayley）的牧羊貴賓犬完全是史努比分身，在社群媒體Instagram吸引超過22萬粉絲追蹤。（截取自[email protected]

卡通角色「史努比」（Snoopy）在現實生活中出現了真狗版，美國一隻名叫貝里（Bayley）的牧羊貴賓犬完全是史努比分身，在社群媒體Instagram吸引超過22萬粉絲追蹤。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據IG帳號簡介，貝里下個月將滿2歲，牠是由英國古代牧羊犬和迷你貴賓犬培育出來的牧羊貴賓犬，有著蓬鬆的白色捲毛、黑色雙耳，和圓圓的黑鼻子，簡直和史努比一模一樣。

雖然家喻戶曉的史努比品種是米格魯，但在現實生活中，不同品種的貝里卻意外有著和史努比相似的外貌。

而且貝里十分上鏡，在女主人替貝里拍攝的照片和影片中，可以看到牠冷靜地看著鏡頭，萌樣融化人心。許多網友紛紛留言，有人說「天啊！這簡直是真實版的史努比」，牠的IG已經吸引超過21萬粉絲追蹤。

史努比最早於1950年10月在美國漫畫家舒爾茲（Charles M. Schulz）的作品「花生漫畫」（Peanuts）中登場，之後更翻拍成電視動畫，牠也是紐約市梅西百貨（Macy's）感恩節大遊行的固定要角，會以巨型氣球的形式與民眾見面。

貝里的女主人張貼寵物萌照時，都會以第一人稱替貝里發文。

4月11日是國際寵物日（National Pet Day），貝里的主人當天也在IG發文表示，「媽媽說我是她見過最可愛的寵物，但老實說，我是她養過的第一隻，也是唯一的一隻毛小孩」。

復活節時，貝里也應景地戴上兔耳朵，還小小抱怨媽媽沒有給牠買跟兔子玩偶一樣的粉紅色耳朵，而是給牠戴上了藍色兔耳。

社群媒體 梅西百貨 遊行

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